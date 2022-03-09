Gürsel Turizm, 2022 yılının en çok katılımcılı halka arzını gerçekleştirdi.

Gürsel Turizm’den yapılan açıklamaya göre, firma, İnfo Yatırım aracılığıyla bugün gerçekleşen Gong Töreni ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

256 bin 544 yatırımcının katılımı ile gerçekleşen halka arzda yaklaşık 4 katı talep toplandı ve 2022 yılının en çok katılımcılı halka arzına imza atılmış oldu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Gürsel Turizm sektörün köklü güçlü bir şirketidir. Halka arzdan elde ettiği 182 milyon TL halka arz tutarı öz sermayesini daha da güçlendirmiştir. Aynı zamanda büyümesini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmiş olacaktır. Gürsel Turizm sunduğu geniş hizmet ağı ile geniş bir müşteri kitlesine ulaştığı gibi, bugün de halka arz ile de geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmıştır. Yaklaşık 257 bin yatırımcıya yapılan satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ergun, şunları kaydetti:

“Borsa İstanbul olarak sunduğumuz yeni ürün ve hizmetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki hafta yeni bir ürünü raflarımıza koyuyoruz. Önümüzdeki hafta, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerimizi işleme açıyoruz. Böylece yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlamış olacağız.

Spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak daha etkin fiyat oluşumuna imkan sağlamış olacağız. Gürsel Turizmin, bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gürsel Turizme Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

“Yeni hedeflerimize kitlendik”

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant ise “Borsada işlem görmeye başlayacak bir şirket olarak kendimizi uzun yıllar mali ve idari disiplinle yetiştirdik. Artık borsada halkımızın ve yatırımcılarımızın önünde kendi sektöründe ve borsada önemli bir şirket olarak konumlandırmak üzere yeni hedeflerimize kitlendik.” dedi.

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de şunları aktardı:

“Bugün, Gürsel Turizm’in gerçekleşen halka arzının gong töreni için bir arada bulunmaktayız. Şirketlerimizin üretmiş oldukları değeri geniş halk kitleleriyle ve yatırımcılarla paylaşmasını ve bu metotla, büyümelerine ivme katmalarını ekonomimiz açısından son derece önemli buluyoruz. Geçen hafta 3-4 Mart günlerinde yapmış olduğumuz halka arzda, 2022 yılının en yüksek katılımcı sayısı ile yeni bir rekor kırmış bulunmaktayız.

256 bin 544 yatırımcımız halka arzımıza teveccüh etti. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta değerli kurumlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanları olmak üzere, İnfo Yatırım’a güvenerek bizlerle işbirliği yapan Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ ailesine, halka arz sürecinde destek veren tüm aracı kurumlarımıza ve yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis AŞ için çalan bu gongun hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”