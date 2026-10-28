Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2026 Ekim ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Faiz kararının yanı sıra Fed'in gelecek döneme ilişkin para politikası mesajları da piyasalar açısından önem taşıyor.

Peki, 2026 Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Fed faiz indirimi yapacak mı, ekonomistlerin beklentileri ne yönde? İşte ABD Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...