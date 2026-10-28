Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2026 Ekim ayı faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasaların odağında yer alan ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Faiz kararının yanı sıra Fed'in gelecek döneme ilişkin para politikası mesajları da piyasalar açısından önem taşıyor.
Peki, 2026 Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Fed faiz indirimi yapacak mı, ekonomistlerin beklentileri ne yönde? İşte ABD Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...
1 Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed'in 2026 yılı toplantı takvimine göre, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ekim ayı toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
İki günlük toplantının tamamlanmasının ardından Fed'in ekim ayı faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.
2 Fed faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?
Küresel piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklandı.
Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği öngörülürken, analistler enflasyonist baskılar karşısında gelecek dönemde izlenecek para politikasına yönelik mesajların belirleyici olacağını ifade etti.
3 Fed'in bir önceki faiz kararı ne olmuştu?
Fed, eylül ayındaki toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan yükseltip yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı.
Böylece Fed, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Banka, 2026 yılının ilk beş toplantısında ise politika faizini değiştirmemişti.