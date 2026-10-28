Tüketici fiyata mı değere mi bakıyor?

L’Occitane Genel Müdürü Pınar Akçam’ın değerlendirmeleri, özellikle premium güzellik ve kişisel bakım segmentinde yaşanan dönüşümün önemli ipuçlarını veriyor.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

“Son dönemde tüketicilerin satın alma kararlarında fiyat ve değer algısının çok daha belirleyici hale geldiğini görüyoruz. Ortalama sepet tutarı enflasyon nedeniyle nominal olarak artsa da tüketici ürün seçiminde daha seçici davranıyor, sepet tutarındaki artış enflasyonun aşağısında kalıyor” diyen Akçam’ın sözleri, sadece güzellik ve kişisel bakım sektörünün değil, genel olarak perakendenin yeni tüketici davranışını özetliyor. Kampanyalar daha yakından takip ediliyor, alışveriş sıklığında daha kontrollü bir yaklaşım öne çıkıyor. Tüketici bir yandan fiyat avantajı ararken diğer yandan satın aldığı ürünün fonksiyonel bir fayda sunmasını bekliyor.

Dolayısıyla “ucuz olan” tek başına yeterli değil. Yeni denklemde “ödenen paranın karşılığında ne alıyorum?” sorusu giderek daha fazla önem kazanıyor. Fiyat rekabetinin önemini koruyacağını ancak asıl farklılaşmanın başka alanlarda yaşanacağını düşünen Akçam, “Önümüzdeki dönemde asıl farklılaşmanın müşteri deneyimi, kişiselleştirme, kendini iyi hissettiren servis ve ürünler ile olacağını düşünüyorum” diyor.

40 mağazası var

Öte yandan ürün çeşitliliği, hızlı erişim, güvenilirlik, mağaza deneyimi ve dijital kanalların birbirini tamamlaması bu nedenle önem kazanıyor. Özellikle e-ticarette hız, satın alma kararını doğrudan etkileyen unsurlardan biri haline geliyor. L’Occitane’ın stratejisinde de fiziksel mağaza ile dijital kanalın birbirinden bağımsız değil, aynı deneyimin parçaları olarak konumlandığı görülüyor. Markada online kanalın payı yüzde 20’nin üzerinde. Hedef ise yıl sonunda bu payı yüzde 25 bandına taşımak. Türkiye’de 40 mağazaları bulunduğunu söyleyen Akçam, “Önümüzdeki üç yılda mağaza sayımızı artırmadan verimliliği artırmak ana hedefimiz. Mağazalarla birlikte ciddi bir online büyüme planlıyoruz. Mağaza renovasyonları ve mağaza içerisindeki hizmetlerin daha premium hale getirilmesi gündemimizde. 180 kişiye istihdam sağlıyoruz ve bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” diye ekliyor.