Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün (13 Eylül) KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanımı başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Tarih 16 Eylül 2024 pazartesi...

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Şirketimiz 5.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde2.950.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL tutarındaki kısmı 2023 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, %16,95 oranında artırılarak 3.450.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/09/2024 tarih ve 49/1414 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05/09/2024 tarih ve 2024/44 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 10/09/2024 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.