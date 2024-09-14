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  • Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)

Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 16,94915) onayı almıştı...

14 Eylül 2024 | 01:33
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün (13 Eylül) KAP'a  bedelsiz pay alma hakkı kullanımı başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Tarih 16 Eylül 2024 pazartesi...

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Şirketimiz 5.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde2.950.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL tutarındaki kısmı 2023 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, %16,95 oranında artırılarak 3.450.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/09/2024 tarih ve 49/1414 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05/09/2024 tarih ve 2024/44 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 10/09/2024 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

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Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
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