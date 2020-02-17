Borsada satın alma fırsatı olabilir - Ekonomist

Borsada satın alma fırsatı olabilir
Globaldeki koronovirüs ile ilgili süreç piyasaları etkilemeyi sürdürürken Türkiye içinde jeopolitik risklerin artması, piyasalarda harekete neden
oluyor.
Geçen hafta TL’deki zayıf seyir sürerken, gözler bu hafta açıklanacak olan TCMB’nin faiz kararında olacak.
Faizde düşüşün devamı beklenirken yatırımcıların daha iyi getiri için borsa ve yatırım fonlarına yöneldiği görülüyor.
Uzmanlar, dengeli portföy yönlendirmesini devam ettirmekle beraber, portföy içinde hisse ve altın tarafında olumlu olmayı sürdürüyor.
Uzmanlar, küresel sermaye akımlarının olumlu gelişimi ile borsaya olumlu bakmaya devam ediyor.
BIST’teki kâr realizasyonlarının yükselen trendde düzeltmeler olarak kalması beklenirken ve bunun bir satın alma fırsatı olarak görülmesi öneriliyor.
PİYASA GÜNDEMİ
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Türkiye’de TCMB faiz kararı açıklanacak.
20 ŞUBAT PERŞEMBE: ABD’de öncü göstergeler duyurulacak.
21 ŞUBAT CUMA: Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri paylaşılacak.
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