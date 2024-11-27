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Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı alan 6 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. Bedelli sermaye artırımı yapacak 1 şirkette de rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi bugün, yani 27 Kasım. Şirketlerin hisse fiyatında sermaye artırımı nedeniyle düzeltmeler olacak.

27 Kasım 2024 | 09:35
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

  • EREGL.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 25,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • HTTBT.E %135,29411  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 34 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • INFO.E %321,2 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,379 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • KUYAS.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,975 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • MANAS.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • PAPIL.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,642 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • PRZMA.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
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Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
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