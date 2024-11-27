Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:
- EREGL.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 25,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- HTTBT.E %135,29411 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 34 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- INFO.E %321,2 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,379 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- KUYAS.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,975 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- MANAS.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- PAPIL.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,642 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- PRZMA.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)