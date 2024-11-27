Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 28 Kasım olan 4 şirket ve oranları şöyle:



1 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE) - Yüzde 900 Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.424.000 TL'den 84.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteninde ilan edilmiştir. 75.816.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024 olarak belirlenmiştir.

2 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER) - Yüzde 191,22374 Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %191,2237 oranında artırılarak 657.570.000 TL'den 1.915.000.000 TL'ye yükseltilmesi şeklinde onaylandığını ve SPK'nın 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteninde yayınlandığını bildirmiştik.SPK onaylı İhraç Belgesi ve SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024'tür.

3 MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (MTRKS) - Yüzde 150 Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 09.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 143.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde tamamı iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak üzere 60.300.000 TL artırılarak, 40.200.000 TL'den 100.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%150) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ilişkin 09.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2024 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 28.11.2024 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

4 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK) - Yüzde 269,79166 Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin Bedelsiz olarak 96.000.000 TL'den 355.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 259.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1649 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur. 259.000.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024 olarak belirlenmiştir.