Borsa İstanbul’da, Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son gün olacak.

Bu hafta cuma günü Kurban Bayramı nedeniyle 4,5 günlük tatile girecek Borsa İstanbul’da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 13 Temmuz çarşamba olacak.

Borsa İstanbul’da, cuma günü Kurban Bayramı tatili öncesinde yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası “T+2″de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Yatırımcılar, yarın gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.

Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakde dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul’da dün ve bugün etkili olan satış ağırlıklı seyirde etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı’nın, Türkiye’de en çok nakit talebinin olduğu dönemlerin başında geldiğini anımsatan analistler, öte yandan borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,55 düşüşle 2.405,98 puandan tamamlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 1,7 azalışla 2.365 puanda bulunuyor.

Arife günü borsada işlemler 12.40’a kadar gerçekleştirilebilecek

Arife günü 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40’ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30’da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45’te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası’nda cuma günü aynı gün valörlü işlemler 11.50’ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.