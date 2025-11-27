Trabzon’da hamsi fiyatlarında yeni dönem

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahları hareketli günler geçiriyor. Hamsi kilogramı 50 liradan satışa sunulurken, diğer balık türlerinde fiyatlar türüne göre farklılık gösteriyor.
1 Hamsi 50 liradan, istavrit 100 liradan satışta
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50, istavrit 100, somon 250-300 liradan alıcı buluyor.
2 Palamudun tanesi 150 liradan satılıyor
Palamudun tanesi 150, barbun 350, levrek ve çipura 450 ila 500, tirsi ise 150 liradan satılıyor.
3 "Son yılların en yoğun hamsi sezonu yaşanıyor"
Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en yoğun hamsi sezonunun bu yıl gerçekleştiğini söyledi.
4 "Trabzonlular hamsiye ilgi göstermeye devam ediyor"
Memiş, Trabzonluların hamsiye ilgi göstermeye devam ettiklerini de ifade etti.
5 "Bu seneki gibi bol hamsi görmedim"
Turgay Memiş, "40 yıldır bu meslekteyim, bu seneki gibi bol hamsi görmedim. Somon, çupra ve levreğimiz var. Fiyatlar normal, 250 ila 500 lira arasında fiyatları değişiyor. Ama istavrit ve hamsi ucuz." dedi.
6 "Hem esnafın hem vatandaşın yüzü gülüyor"
Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.
7 "İki kilo hamsiyle bir aile rahatlıkla karnını doyurur"
Çoğalmış, "Şu an piyasada ekonomik olarak en uygun hamsi. İki kilo hamsiyle bir aile rahatlıkla karnını doyurur. Onun için hem halka hem de bize yarıyor." dedi.
8 Mezgidin kilosu 300 lira
Ahmet Çoğalmış, ayrıca istavritin 100, mezgidin ise kilogramının 300 liradan satıldığını kaydetti.