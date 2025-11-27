Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi kasımda yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kasım ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan yükselişle 96,8 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 97 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Verinin, beklentiye paralel gerçekleşmesi dikkati çekti.

Hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güvenin artmasına karşın sanayi sektöründeki güvenin azalmasıyla endeks, neredeyse yerinde seyretti.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, kasımda eksi 14,2'de sabit kaldı. AB'de ise ekimde eksi 13,5 seviyesindeki endeks, kasımda eksi 13,6 seviyesine indi.