ARA
DOLAR
42,49
0,13%
DOLAR
EURO
49,30
-0,02%
EURO
GRAM ALTIN
5712,68
0,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
10945,49
0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bu kez işten çıkarma haberi bir kimya devinden geldi

Bu kez işten çıkarma haberi bir kimya devinden geldi

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2027 yılının sonuna kadar 1500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.


Son Güncellenme:
Bu kez işten çıkarma haberi bir kimya devinden geldi

Şirketten yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Wacker'in de ekonomik baskı altında olduğu kaydedildi.

Bu nedenle maliyet düşürme programı kapsamında şirketin 2027 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağı belirtilen açıklamada, "Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak. Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

İşten çıkarmaların çoğu Almanya'daki tesislerden olacak

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunun Wacker'in Almanya'daki tesislerinde olacağı bildirildi.

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL