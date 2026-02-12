Ev ekonomisine baklava desteği: Taleplere yetişemiyorlar

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Hanife Özkan, kooperatifi 7 kadının bir araya gelmesinden kurulduğunu anlatarak, "Kooperatifimizi Gölpazarı'nı tanıtmak ve bir şeyler yapmak amaçlı kurduk. Bütün kadınlar adına, Gölpazarı kadınları adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel arkadaşlarımızla da aramızda muhabbetimiz var, iş hiç koymuyor, burada günlerimiz güzel geçiyor. Baklava yapmakla meşgulüz. Sabah dokuzda geliyoruz, akşam dört gibi, beş gibi bırakıyoruz. Zor ama güzel. Çok yoğun talep var, o yüzden karşılamaya çalışıyoruz" dedi.