Konut ilanı verecekler dikkat! Yeni sistem 15 Şubat’ta başlıyor: İşte detaylar...

Gayrimenkul satışlarında Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. 2025 yılında kiralık ilanlar için uygulamaya koyulan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" artık satılık ilanlar için de geçerli olacak. Bu uygulamayla birlikte satıcıların e-Devlet üzerinden yetkilendirme olmadan ilan açmaları mümkün olmayacak.
Söz konusu sistem daha önce Antalya, İzmir ve Sivas’ta pilot olarak uygulanmıştı. 15 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise 81 ilde devreye alınacak. İşte yeni sistem hakkında tüm merak edilenler...
1 Uygulama neden devreye alınıyor?
Yeni düzenlemeyle sahte ilanlar ve kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi, spekülatif fiyat yükselişlerinin engellenmesi, gayrimenkul piyasasında daha şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.
2 Sektör uzmanları ne diyor?
Sektör temsilcileri, düzenlemeyle birlikte kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçileceğini belirtti. Uzmanlar, ilan sayısında kayda değer bir azalma beklediklerini, ancak fiyatlarda belirgin bir değişim öngörmediklerini ifade etti.
3 İlan vermek isteyenler nasıl bir yol izleyecek?
Yeni düzenlemeyle birlikte bir ilanın yayımlanabilmesi için taşınmaz sahibinin yetki vermesi şart olacak.
Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak. Mal sahibinin e-Devlet’ten Web Tapu sistemine giriş yaparak ilan vermek istediği taşınmazı seçmesi gerekiyor.
Ardından “EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri” bölümüne girilerek emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasının sisteme girilmesi isteniyor.
"Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletildiğinde, danışman bu numara üzerinden taşınmaza ait ilanı oluşturabiliyor.
Düzenlemeye göre, emlak danışmanına en fazla 3 ay yetki verilebiliyor.
4 Mal sahibi ilan verebilir mi?
Emlak danışmanı olmadan da ilan verilebiliyor. "Yetki İşlemleri" bölümünden kişi, satış yetkisini kendisi adına ya da bir yakınına tanımlayabiliyor.
Mal sahibi, ilanın kendisine veya birinci derece yakınlarına ait olduğunu sistem üzerinden doğruladıktan sonra ilanı oluşturabiliyor.