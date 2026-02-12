Konut ilanı verecekler dikkat! Yeni sistem 15 Şubat’ta başlıyor: İşte detaylar...

Gayrimenkul satışlarında Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. 2025 yılında kiralık ilanlar için uygulamaya koyulan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" artık satılık ilanlar için de geçerli olacak. Bu uygulamayla birlikte satıcıların e-Devlet üzerinden yetkilendirme olmadan ilan açmaları mümkün olmayacak.

Söz konusu sistem daha önce Antalya, İzmir ve Sivas’ta pilot olarak uygulanmıştı. 15 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise 81 ilde devreye alınacak. İşte yeni sistem hakkında tüm merak edilenler...