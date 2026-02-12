Honda'nın yeni sportif ikonu Prelude 14 Şubat'ta yollara çıkıyor

Merakla beklenen yeni Prelude, "ay ışığı beyazı" ve "meteor gri" olmak üzere iki farklı gövde rengi seçeneğiyle 14 Şubat itibarıyla 5 milyon 400 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.

Model, Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen Autobest 2026 Ödülleri kapsamında "A Star Is Back" (Bir Yıldız Geri Döndü) özel ödülüne layık görüldü. Honda Prelude, New Car World Championships tarafından "Best Coupe" seçilirken, Japan Automotive Hall of Fame tarafından da "Best Car Design of the Year 2025–2026" ödülünü kazandı. Son olarak North American Car of the Year finalistleri arasında yer alarak küresel ölçekte tasarım, teknoloji ve sürüş karakteriyle öne çıktığını bir kez daha kanıtladı.