Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TL mevduatta birikimini değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faizler bazı bankalarda yüzde 40 seviyesini aşarken, bazılarında yüzde 30 bandında kalıyor. Peki, mevduat getirilerinde son tablo neyi gösteriyor, 500 bin ve 1 milyon TL’nin 32 gün vadesi ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla bankaların güncel faizleri…
1 Ziraat Bankası
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 657 TL
Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
2 Yapı Kredi
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 32
Net Kazanç: 11 bin 572 TL
Vade Sonu Tutar: 511 bin 572 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 32,5
Net Kazanç: 23 bin 506 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 23 bin 506 TL
3 ING
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 12 bin 469 TL
Vade Sonu Tutar: 512 bin 469 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 24 bin 939 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 939 TL
4 Denizbank
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 14 bin 917 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 917 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 29 bin 835 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 835 TL
5 QNB
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 13 bin 445 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 445 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 25 bin 975 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 975 TL
6 AKBANK
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
7 Garanti BBVA
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 24
Net Kazanç: 9 bin 205 TL
Vade Sonu Tutar: 509 bin 205 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 24
Net Kazanç: 18 bin 410 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 18 bin 410 TL
8 Türkiye İş Bankası
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 34,5
Net Kazanç: 12 bin 476 TL
Vade Sonu Tutar: 512 bin 476 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
9 Enpara
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 36,50
Net Kazanç: 13 bin 200 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 200 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27 bin 484 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL
10 Vakıfbank
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
11 Halkbank
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 657 TL
Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
12 Şekerbank
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 380 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
13 Odeabank
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
14 Getirfinans
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13 bin 873 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 873 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 28 bin 363 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 363 TL
15 TEB
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 15 bin 787 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 787 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 574 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 574 TL
16 HSBC
500 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 600 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 600 TL
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 31 bin 201 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 201 TL