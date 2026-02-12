ARA
  Anasayfa
  Ekonomi Haberleri
  Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Birikimini TL cinsi mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 40'I seviyesine çıkarken, bazıları yüzde 30 seviyelerinde kaldı. Peki, bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli getirisi kadar oldu? İşte 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla banka banka güncel faiz oranları...

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Bankaların mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TL mevduatta birikimini değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Faizler bazı bankalarda yüzde 40 seviyesini aşarken, bazılarında yüzde 30 bandında kalıyor. Peki, mevduat getirilerinde son tablo neyi gösteriyor, 500 bin ve 1 milyon TL’nin 32 gün vadesi ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla bankaların güncel faizleri…
 

1 Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

2 Yapı Kredi

Yapı Kredi

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 32

Net Kazanç: 11 bin 572 TL

Vade Sonu Tutar: 511 bin 572 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 32,5

Net Kazanç: 23 bin 506 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 23 bin 506 TL

3 ING

ING

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 12 bin 469 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 469 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 24 bin 939 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 939 TL

4 Denizbank

Denizbank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 14 bin 917 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 917 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 29 bin 835 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 835 TL

5 QNB

QNB

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 13 bin 445 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 445 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 25 bin 975 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 975 TL

6 AKBANK

AKBANK

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

7 Garanti BBVA

Garanti BBVA

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 24

Net Kazanç: 9 bin 205 TL

Vade Sonu Tutar: 509 bin 205 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 24

Net Kazanç: 18 bin 410 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 18 bin 410 TL

8 Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 12 bin 476 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 476 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

9 Enpara

Enpara

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 36,50

Net Kazanç: 13 bin 200 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 200 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

10 Vakıfbank

Vakıfbank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

11 Halkbank

Halkbank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

12 Şekerbank

Şekerbank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 380 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

13 Odeabank

Odeabank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

14 Getirfinans

Getirfinans

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13 bin 873 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 873 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 28 bin 363 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 363 TL

15 TEB

TEB

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15 bin 787 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 787 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 574 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 574 TL

16 HSBC

HSBC

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 600 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 600 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 31 bin 201 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 201 TL

17 Odeabank

Odeabank

500 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 104 TL

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
