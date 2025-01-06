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Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları

Kısa bir süre önce halk arz edilen şirketlerden Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) bugün KAP'a şirket ortaklarının pay alımınlarına ilişkin 2 ayrı bildirimde bulundu.

06 Ocak 2025 | 23:57
Son Güncellenme: 07 Ocak 2025 | 00:09
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları

Armada Gıda, bugün (6 Ocak) KAP'a şirket ortaklarının 6 Ocak tarihli pay alımlarını duyurdu. KAP'a yapılan 2 bildirim şöyle: 

  • Şirketimiz ortaklarından Fethi Kalıpçı Sönmez'in 701.343 ADET * 39,9873 TL ortalama fiyat ile yapmış olduğu pay alımı sonrasında Şirketimizdeki ortaklık payı %30,83'ten %31,10'a yükselmiştir.
  • Şirketimiz ortaklarından Sadettin Saygın Sönmez'in 701.342 ADET * 39,9873 TL ortalama fiyat ile yapmış olsuğu pay alımı sonrasında Şirketimizdeki ortaklık payı %31,27'ten %31,54'e yükselmiştir.
     
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