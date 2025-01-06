Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları

Armada Gıda, bugün (6 Ocak) KAP'a şirket ortaklarının 6 Ocak tarihli pay alımlarını duyurdu. KAP'a yapılan 2 bildirim şöyle:
- Şirketimiz ortaklarından Fethi Kalıpçı Sönmez'in 701.343 ADET * 39,9873 TL ortalama fiyat ile yapmış olduğu pay alımı sonrasında Şirketimizdeki ortaklık payı %30,83'ten %31,10'a yükselmiştir.
- Şirketimiz ortaklarından Sadettin Saygın Sönmez'in 701.342 ADET * 39,9873 TL ortalama fiyat ile yapmış olsuğu pay alımı sonrasında Şirketimizdeki ortaklık payı %31,27'ten %31,54'e yükselmiştir.