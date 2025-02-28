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Borsanın yeni şirketinden temettü kararı

Şubat ayına halka arz olan şirketlerden Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

28 Şubat 2025 | 20:11
Son Güncellenme: 28 Şubat 2025 | 20:44
Borsanın yeni şirketinden temettü kararı

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun kar payı dağıtma önerisi bildirildi. Buna göre pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre tarih henüz netleşmedi. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 31 Aralık 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda belirtilen ve Şirket merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal durum tablolarında yer alan net dönem zararı 25.596.146 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2024/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi'ne göre finansal tablolarında yer alan net dönem kârı ise 18.915.042 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 6.402.254 TL olup söz konusu tutar çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde finansal tablolarda yer alan Net Dönem Karı Karı olan 18.915.042 TL üzerinden 945.752 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal durum tablolarında yer alan 25.596.146 TL tutarındaki net dönem zararı dolayısıyla 2024 yılı karından Temettü dağıtılamayacağından, Geçmiş Yıl Karından 50.000.000 TL'nin "Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar" kapsamında 4.415.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak 45.585.000 TL'nin dağıtılmasına,
Şirket ortaklarımıza maliki bulundukları payları oranında nakden/hesaben brüt 00,3896153 TL, Net 0,3311730 TL olarak dağıtılması ve kâr payının 31.12.2025 faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine olağan genel kurulda karar verilmesine ilişkin teklifin sunulmasına,

Bu hususların ve işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan Kâr Payı Dağıtım Tablosu'nun (EK-1) Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

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