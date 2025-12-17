Milyonlarca asgari ücretlinin yakından takip ettiği 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı yarın gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü yapmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci toplantısında ekonomik veriler ve raporları ele alacak. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yarın saat saat 14.00'te düzenlenecek.

Neler konuşulacak?

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'in açıklamalarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesi toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya katılmama gerekçelerini bir dosyayla Bakan Işıkhan'a ileten Ağar, daha sonra da basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan ise konuya ilişkin "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hangi rakamlar konuşuluyor?

Öte yandan, 2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin yüzde 25–33 aralığında bir artış beklentisi öne çıkıyor. 2025 yılı net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruş. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olduğu biliniyor.