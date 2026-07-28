Yapay zekaya yatırım arttı, istihdam küçüldü: Teknoloji devlerinde yeni dönem

Yapay zeka yatırımlarına daha fazla kaynak ayıran ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri, 2026'nın ilk aylarından itibaren yaklaşık 140 bin kişiyi işten çıkardı. Şirketler, maliyetleri düşürürken yapay zeka odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İstihdamda küçülme eğilimi

ABD'li teknoloji şirketleri, yapay zeka yatırımlarını tarihi seviyelere çıkarırken, istihdam tarafında küçülme eğilimini sürdürüyor.

Financial Times'ın şirket bildirimleri ile Challenger, Gray and Christmas verilerinden derlediği analize göre, 2026'nın başından bu yana ülkede yaklaşık 140 bin teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Bu rakam, ABD'de açıklanan toplam işten çıkarmaların üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

İşten çıkarmalarda en büyük pay teknoloji devlerinde

İşten çıkarmalarda en büyük pay teknoloji devlerine ait oldu. Amazon, Oracle, Meta ve Microsoft'un toplamda yaklaşık 50 bin çalışanla yollarını ayırdığı, bu sayının şirketlerin toplam istihdamının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturduğu ifade edildi.

2026 mali yılını geçen yıla göre 21 bin kişilik daha düşük istihdamla tamamlayan Oracle'ın ardından Microsoft da temmuz ayında, büyük bölümü Xbox oyun biriminde görev yapan 4 bin 800 çalışanıyla yollarını ayırdı.

Pandemi döneminde hız kazanan işe alımların ardından gerçekleştirilen işten çıkarmalar, sektörde yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Şirketler ise sağladıkları maliyet avantajını yapay zeka odaklı yatırımlara aktarmayı sürdürüyor.

En büyük yatırım süreçlerinden birini geçiriyorlar

Son finansal veriler, teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarını ağırlıklı olarak veri merkezleri, gelişmiş çipler ve yapay zeka altyapısına ayırdığını ortaya koydu. Şirketler, yapay zeka alanındaki rekabeti güçlendirmek ve artan işlem kapasitesi talebini karşılamak için tarihlerinin en büyük yatırım süreçlerinden birini yürütüyor.

Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft'tan oluşan "Dört Büyük" hiper ölçekli şirket, 2026'da veri merkezi altyapısına toplam 725 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Oracle ise OpenAI başta olmak üzere veri merkezlerine 70 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planlıyor.