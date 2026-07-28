Kamu hastanelerindeki ihalelerde inceleme: Rekabet Kurulu devrede

Kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan nükleer tıp hizmetlerine ilişkin kamu hastanelerinde gerçekleştirilen ihaleler, Rekabet Kurumu tarafından inceleme altına alındı.

Hangi şirketler hakkında soruşturma başlatıldı?

Rekabet Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren Medicheck Nükleer Ürünler San. ve Tic. AŞ, Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti., Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Sintias Nükleer Tıp Tic. Ltd. Şti., Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti., Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti., Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic. AŞ, GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri AŞ ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ hakkında, başta kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler olmak üzere ilgili pazardaki faaliyetlerinde danışıklı hareket etmek ve/veya uyumlu eylem içinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla, Rekabet Kurulunun 30.04.2026 tarihli ve 26-16/481-M sayılı kararı uyarınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin özellikle kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen PET/BT ve FDG ihalelerindeki davranışlarının ve bu davranışların rekabet üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi amaçlandığı da kaydedildi.