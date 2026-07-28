"Geleceğin Kadın Liderleri" için yeni dönem başvuruları başladı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle genç kadınların kariyerlerine daha güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri Eğitim Programı’nın 2026 dönemi başvuruları başladı.

Bu yıl 16’ncı yılını kutlayan program, üniversiteden iş yaşamına geçiş sürecindeki genç kadınların kişisel ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeyi, kariyer hedeflerini somutlaştırmalarını ve iş dünyasında ihtiyaç duyacakları güçlü iletişim ağlarına erişmelerini amaçlıyor.

Üniversitelerin lisans bölümlerinden 2026 yılında mezun olan veya son sınıfa geçerek 2027 yılında mezun olacak genç kadınlar, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar Geleceğin Kadın Liderleri internet sitesi üzerinden programa başvurabilecek. Başvuruların ardından adaylar, proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek ön eleme ve video mülakat süreçlerinden geçecek. Programa kabul edilen adaylara sonuçlar eylül ayı sonunda e-posta yoluyla bildirilecek.

Eğitim, mentorluk ve güçlü bir kariyer ağı

Programa kabul edilen genç kadınlar, 4–5 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde, değişen liderlik anlayışından etkili iletişime, teknoloji ve sürdürülebilirlikten proje yönetimine, kariyer planlamasından mülakat tekniklerine kadar iş yaşamının farklı alanlarına yönelik kapsamlı bir içerikle buluşacak. Eğitim programında katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerin yanı sıra iş dünyasından rol modellerle bir araya gelecek, insan kaynakları profesyonelleriyle mülakat simülasyonlarına katılacak ve kariyer yolculuklarında kendilerine rehberlik edecek bir profesyonel çevre oluşturma fırsatı yakalayacak. Programı tamamlayan genç kadınlar, mezun ağına dahil olarak kariyerlerinin ilk dönemlerinde mentorluk, deneyim paylaşımı ve farklı iş fırsatlarına erişim konusunda da destek alacak.

“GKL artık güçlü bir kariyer ve dayanışma ağı”

Programın genç kadınların öz güvenlerini geliştirmelerine, potansiyellerini görünür kılmalarına ve iş yaşamında kalıcı bir yer edinmelerine katkı sağladığını belirten Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Aysun Hatipoğlu şunları söyledi: “Geleceğin Kadın Liderleri, tek seferlik bir eğitim programının çok ötesinde, yıllar içinde büyüyen güçlü bir dayanışma ve gelişim ağına dönüştü. Mezunların yüzde 92’sinin iş yaşamına katılması, yüzde 6’sının girişimci, yüzde 22’sinin ise üst düzey yönetici olarak kariyerini sürdürmesi, genç kadınlar doğru fırsatlarla buluştuğunda yaratabilecekleri dönüşümü açıkça ortaya koyuyor. Program mezunlarının birbirlerini desteklediğini, deneyimlerini paylaştığını ve kendilerinden sonra gelen genç kadınlara yol açtığını görmek de programın yarattığı etkinin en değerli göstergelerinden biri. Sanofi olarak fırsat eşitliğinin toplumsal gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna inanıyoruz. Yeni adaylarla tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri ile 16 yıldır bu eşitsizliği azaltmak, genç kadınların kendi güçlerinin farkına varmalarını ve kariyerlerine daha hazırlıklı başlamalarını sağlamak için çalışıyoruz. Programa başvuracak her genç kadına şunu söylemek isterim: Geleceği değiştirecek potansiyel zaten sizde; önemli olan onu ortaya çıkaracak fırsatla buluşmanız.” dedi.

"Genç Kadınların Liderlik Yolculuğunda Yanlarında Olmaya Devam Edeceğiz"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu programın uzun yıllardır oluşturduğu etkiye vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Genç kadınların kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için bilgiye, doğru rehberliğe ve ilham veren rol modellere erişebilmeleri büyük önem taşıyor. Geleceğin Kadın Liderleri Programı da tam bu ihtiyaca cevap veren, yıllar içinde güçlü bir dayanışma kültürü oluşturan örnek bir sosyal etki projesine dönüştü. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından 22 bini aşkın başvuru aldık ve 1.950 genç kadının programı başarıyla tamamlayarak Geleceğin Kadın Liderleri mezun ağına katılmasına destek olduk. Bu güçlü mezun ağı, genç kadınların birbirlerinden öğrenmelerini, deneyimlerini paylaşmalarını ve kariyer yolculuklarında birbirlerini desteklemelerini sağlayan önemli bir ekosistem oluşturuyor. KAGİDER olarak kadınların ekonomik hayata eşit katılımını destekleyen her yatırımın, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Sanofi Türkiye ile sürdürdüğümüz iş birliği sayesinde genç kadınların, liderlik yetkinliklerini, özgüvenlerini ve profesyonel ağlarını geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Bu yıl programa katılacak genç kadınların da mezunlarımız gibi kendi başarı hikâyelerini yazacaklarına ve geleceğin liderleri arasında yerlerini alacaklarına yürekten inanıyoruz."

