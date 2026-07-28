ARA
DOLAR
47,36
0,02%
DOLAR
EURO
53,90
0,02%
EURO
ALTIN
6065,20
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 1 Euro'ya fabrika sahibi olabilirsiniz: Açık artırmayla sıra dışı satış

1 Euro'ya fabrika sahibi olabilirsiniz: Açık artırmayla sıra dışı satış

Almanya'da tarihi bir fabrika açık artırmayla satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 1 Euro olan satışa 16 bin metrekarelik fabrika alanı da dahil. Ancak yıllardır boş duran yapı maliyetli bir yenileme gerektiriyor.

Ekonomist
Ekonomist
1 Euro'ya fabrika sahibi olabilirsiniz: Açık artırmayla sıra dışı satış

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Tangerhütte kent yönetimi, 19. yüzyıldan kalma devasa bir sanayi kompleksini açık artırmaya çıkardı. Magdeburg'un kuzeyinde yer alan ve 1842 yılında demir cevheri yataklarının keşfedilmesinden sonra kurulan tarihi tesisin başlangıç fiyatı sadece 1 Euro olarak belirlendi.

Zamanında Tangerhütte'yi küçük bir kasabadan 1,500'den fazla kişinin çalıştığı büyük bir sanayi merkezine dönüştüren fabrika geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Ürünleri Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere ihraç edilen tesis, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin (Doğu Almanya) dağılmasının ardından zamanla faaliyetlerini durdurdu ve atıl durumda kaldı.

Kentin yönetimi, tesise yeniden hayat verecek bir yatırımcı bulmak amacıyla başlangıç fiyatını sembolik olarak 1 Euro belirledi. 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek olan adayların, mimari anıt statüsündeki tarihi cepheleri derhal güçlendirmesi ve uzun vadeli koruma altına alması gerekiyor.

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, tesisin sıradan bir gayrimenkul değil, "kentin hafızası" olduğunu belirterek, "Bu alanı geleceğe taşıyacak vizyoner bir yatırımcı arıyoruz" dedi. Brohm, alanın kültürel miras projeleri, etkinlik alanları, yaratıcı endüstriler veya modern ticari kullanım gibi farklı konseptlere uygun olduğunu ifade etti.

Binayı devralacak yatırımcının kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlaması şart koşulurken, bu yenileme çalışmalarının milyonlarca Euro'yu bulabilecek bir bütçe gerektirdiği belirtiliyor. Bölgedeki tarihi mirası korumak için uzun süredir faaliyet gösteren "Aus einem Guss" derneği ise doğru alıcının bulunması durumunda bu satışın Tangerhütte için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL