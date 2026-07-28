1 Euro'ya fabrika sahibi olabilirsiniz: Açık artırmayla sıra dışı satış

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Tangerhütte kent yönetimi, 19. yüzyıldan kalma devasa bir sanayi kompleksini açık artırmaya çıkardı. Magdeburg'un kuzeyinde yer alan ve 1842 yılında demir cevheri yataklarının keşfedilmesinden sonra kurulan tarihi tesisin başlangıç fiyatı sadece 1 Euro olarak belirlendi.

Zamanında Tangerhütte'yi küçük bir kasabadan 1,500'den fazla kişinin çalıştığı büyük bir sanayi merkezine dönüştüren fabrika geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Ürünleri Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere ihraç edilen tesis, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin (Doğu Almanya) dağılmasının ardından zamanla faaliyetlerini durdurdu ve atıl durumda kaldı.

Kentin yönetimi, tesise yeniden hayat verecek bir yatırımcı bulmak amacıyla başlangıç fiyatını sembolik olarak 1 Euro belirledi. 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek olan adayların, mimari anıt statüsündeki tarihi cepheleri derhal güçlendirmesi ve uzun vadeli koruma altına alması gerekiyor.

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, tesisin sıradan bir gayrimenkul değil, "kentin hafızası" olduğunu belirterek, "Bu alanı geleceğe taşıyacak vizyoner bir yatırımcı arıyoruz" dedi. Brohm, alanın kültürel miras projeleri, etkinlik alanları, yaratıcı endüstriler veya modern ticari kullanım gibi farklı konseptlere uygun olduğunu ifade etti.

Binayı devralacak yatırımcının kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlaması şart koşulurken, bu yenileme çalışmalarının milyonlarca Euro'yu bulabilecek bir bütçe gerektirdiği belirtiliyor. Bölgedeki tarihi mirası korumak için uzun süredir faaliyet gösteren "Aus einem Guss" derneği ise doğru alıcının bulunması durumunda bu satışın Tangerhütte için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.