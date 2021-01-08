Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.204,00
|1.094,60
|9,99
|Netaş Telekomünikasyon
|29,50
|26,82
|9,99
|Hektaş
|24,36
|22,16
|9,93
|Koza Altın
|119,00
|108,50
|9,68
|MLP Sağlık
|22,30
|20,76
|7,42
|Coca Cola İçecek
|72,35
|67,60
|7,03
|Şok Marketler
|14,00
|13,09
|6,95
|Ege Endüstri
|1.795,50
|1.684,10
|6,61
|Anadolu Efes
|26,22
|24,66
|6,33
|Anadolu Grubu Holding
|28,38
|26,88
|5,58
|İndeks Bilgisayar
|20,32
|19,28
|5,39
|Logo Yazılım
|133,10
|126,50
|5,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,56
|30,10
|4,85
|Bagfaş
|23,86
|22,80
|4,65
|Verusa Holding
|45,48
|43,68
|4,12
|Şekerbank
|1,61
|1,55
|3,87
|Kardemir (D)
|6,15
|5,93
|3,71
|Ege Gübre
|181,80
|175,40
|3,65
|İş Bankası (C)
|7,38
|7,14
|3,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,72
|15,23
|3,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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