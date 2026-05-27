Tavan arasından çıkan hazine: Sandıkta unutulan kitap satılarak dünya rekoru kırdı

Bu inanılmaz hikayenin arkasında Katrina McNichol adında bir kitap eleştirmeni var. Katrina, 1997 yılında İskoçya'da bir dergide çalışırken, henüz dünyaca ünlü olmayan "Büyücü Çocuk"un ilk kitabı kendisine incelemesi için gönderilmişti. Ancak o dönem 24 yaşında olan Katrina, yoğunluktan dolayı kitabı okumaya bir türlü fırsat bulamadı.

Kitap, Edinburgh'taki evinin tavan arasındaki bir saklama kutusunda tam 29 yıl boyunca hiç açılmadan bekledi. Yakın zamanda tavan arasını temizlerken kutuyu bulan Katrina, aslında bir servetin üzerinde oturduğunu fark etti.

"Piyasaya çıkan en kusursuz örnek"

Neredeyse otuz yıl boyunca ışıksız ve nemsiz bir kutuda saklandığı için ilk günkü gibi "tertemiz" kalan kitap, müzayede uzmanları tarafından "şimdiye kadar piyasaya çıkan en iyi korunmuş örnek" olarak tanımlandı. Dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlerin yarıştığı açık artırmada, kitap adı açıklanmayan İngiliz bir alıcıya 17.000 sterline satıldı.

Nadir Kitaplar Müzayedesi uzmanı Jim Spencer, bu satışın geçen yıl 12.000 sterlinle kırılan bir önceki rekoru paramparça ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse bu sonuç beni şaşırtmadı. Kitap o kadar iyi korunmuştu ki adeta zaman kapsülünden çıkmış gibiydi. Karton kapaklı Harry Potter kitaplarının, on yıl önceki sert kapaklı (hardback) fiyatlarına ulaşması inanılmaz bir şey. Bu durum, serinin modern çağın en büyük edebi fenomenlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

Neden bu kadar değerli?



J.K. Rowling’in ilk romanı basıldığında, yayıncı Bloomsbury kitabın bu kadar büyük bir çılgınlığa dönüşeceğini tahmin edememişti. Bu yüzden ilk etapta sadece 500 adet sert kapaklı ve 5.000 civarında karton kapaklı birinci baskı yapıldı. Sayının bu kadar az olması, günümüzde bu ilk baskıları adeta birer antika ve bulunmaz birer hazine haline getiriyor.