Ferrari Luce tanıtıldı: Milano Borsası’nda Ferrari hisselerine "elektrik" çarptı

Şirketin küresel stratejisinde yeni bir milat olarak konumlandırılan lüks elektrikli araç, piyasalarda beklentilerin aksine sert bir ekonomik dalgalanmaya yol açtı.
Ferrari'nin İlk Elektrikli Modeli "Luce" Borsada Şok Yarattı: Hisse Senetleri Çakıldı!
Yatırımcılar ve otomotiv analistleri, Ferrari’nin geleneksel çizgisinden radikal bir şekilde uzaklaşan yeni modeline ilk etapta olumsuz tepki verdi.
Tanıtımın ardından 26 Mayıs sabahı Milano borsasında işlem gören Ferrari hisseleri yüzde 8’e yakın keskin bir düşüş kaydetti. İlerleyen saatlerde gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmı telafi edilse de, hisselerdeki değer kaybı günü yüzde 6 seviyesinde kapattı.
Piyasalardaki bu sert düşüşün arkasında, sadık Ferrari müşteri kitlesinin ve analistlerin, markanın ikonikleşen agresif tasarım dilinden uzaklaşılmasına yönelik eleştirileri yer alıyor.
Ferrari Başkanı John Elkann, lansmanda yaptığı konuşmada, "Bu yeni model, Ferrari'yi dünya çapında anında tanınır kılan değerleri geleceğe taşıyacak" diyerek stratejik vizyonu savundu.
5 yıllık bir AR-GE ve tasarım sürecinin ardından Maranello'da üretilen Luce, markanın ilk 5 koltuklu aracı olma özelliğini taşıyor.
Ekonomik segmentte lüks tüketim piramidinin en üst sırasına yerleşen aracın Avrupa satış fiyatı 550 bin Euro (yaklaşık 29,3 milyon TL) olarak açıklandı.
Aracın tasarım ve iç mekan operasyonlarında teknoloji dünyasının dev markası Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile ünlü tasarımcı Marc Newson rol aldı.
İç mekanda yer alan iPad benzeri OLED dijital ekranlar ve yenilikçi konsol tasarımı, teknoloji-otomotiv iş birliğinin en pahalı örneklerinden biri oldu.
2.2 ton ağırlığında olmasına rağmen yüksek çeviklik vaat eden Ferrari Luce'nin öne çıkan teknik ve finansal performans verileri şu şekilde:
|Özellik
|Ferrari Luce Değerleri
|Motor Yapısı
|Her tekerlekte bir adet (Toplam 4 Elektrik Motoru)
|Motor Gücü
|1035 Beygir
|Maksimum Hız
|310 km/s
|Menzil
|530 Kilometre
|Bagaj Kapasitesi
|600 Litre
|Avrupa Satış Fiyatı
|550.000 Euro
Ferrari Luce'nin dış tasarımı kadar iç mekanı da büyük bir dijital devrimi barındırıyor. Markanın tarihindeki ilk 5 koltuklu model olma unvanını taşıyan aracın kokpit tasarımında, Apple'ın efsanevi cihazı iPad'in de yaratıcısı olan ünlü tasarımcı Jony Ive'ın imzası bulunuyor.
Teknoloji ve lüksü harmanlayan konsolda, tablet formunda tasarlanmış büyük bir OLED gösterge paneli yer alıyor.
Sürüş esnasında ergonomiyi korumak adına fiziksel düğmelere de yer verilen kokpitte, arka koltuk yolcuları için de ön orta konsolun arkasına entegre edilmiş benzer bir dijital ekran bulunuyor.
F1 tarzı direksiyon simidinin iki yanında ise sürücünün anlık olarak enerji geri kazanımını ve maksimum tork çıkışını kontrol etmesini sağlayan iki büyük kontrol kolu yer alıyor. 600 litrelik geniş bir bagaj hacmine sahip olan bu lüks elektrikli hiper modelin Avrupa satış fiyatı ise 550 bin Euro olarak açıklandı.