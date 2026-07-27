136 şubesi vardı, hiçbiri kalmadı: Fast food devi iflas etti

ABD’nin en büyük Popeyes franchise işletmecilerinden biri olan Sailormen Inc., girdiği mali krizin ardından başlattığı iflas sürecinde elinde kalan son varlıkları da satarak operasyonlarını tamamladı.

The Street'te yer alan habere göre; Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, şirketin Orlando bölgesinde bulunan son 23 Popeyes şubesinin SBH Foods PLK LLC’ye 2,67 milyon dolar karşılığında devredilmesini onayladı. Daha önce bu şubelerin RFI Ventures LLC’ye satılması planlanmış ancak alıcının finansal yükümlülükleri zamanında yerine getirememesi nedeniyle satış iptal edilmişti.

Şirket, iflas yapılanması kapsamında haziran ayında da portföyündeki 97 restoranın satışını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC’ye, 16 restoran Popeyes’ın ana şirketi Popeyes Louisiana Kitchen Inc.’e, 5 restoran SBH Foods PLK LLC’ye ve 3 restoran ise 61 Biscuits LLC’ye devredilmişti. Alıcı bulunamayan veya yüksek zarar açıklayan 39 şube ise tamamen kapatıldı. Mahkeme kayıtlarına göre, zarar eden bu şubelerin kapatılmasıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlanması hedeflendi.

Yürütülen bu sürecin yalnızca franchise işletmecisi olan Sailormen Inc. şirketini kapsadığı, ana marka Popeyes Louisiana Kitchen’ın ise faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği açıklandı. 1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen, zirve döneminde Florida ve Georgia eyaletlerinde toplam 136 restoran işletiyor ve yaklaşık 2.900 kişiye istihdam sağlıyordu. Ancak biriken borçlar, temerrüde düşen yükümlülükler ve operasyonel zararların ardından şirket, 2026 yılının ocak ayında ABD İflas Kanunu’nun Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.