Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: Bini aşkın turist ilçeyi ziyaret etti

Bodrum Yolcu Limanı, Palau bayraklı "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" kruvaziyerlerini ağırladı. Farklı limanlardan gelen iki gemi, yolcu ve personeliyle ilçeye ulaştı.
1 Bine yakın yolcu taşıyor
Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen "Astoria Grande" gemisinde çoğu Rus 915 yolcu ve 428 personel bulunduğu belirtildi.
Mikonos'tan gelen butik kruvaziyer "Emerald Azzurra"da ise çoğu ABD'li 97 yolcu ile 77 personel yer alıyor.
2 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.