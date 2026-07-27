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  • Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: Bini aşkın turist ilçeyi ziyaret etti

Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: Bini aşkın turist ilçeyi ziyaret etti

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Azzurra" kruvaziyerleri, Bodrum Yolcu Limanı'na demir attı. İki gemiyle ilçeye çok sayıda turist geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: Bini aşkın turist ilçeyi ziyaret etti

Bodrum Yolcu Limanı, Palau bayraklı "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" kruvaziyerlerini ağırladı. Farklı limanlardan gelen iki gemi, yolcu ve personeliyle ilçeye ulaştı.

1 Bine yakın yolcu taşıyor

Bine yakın yolcu taşıyor

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen "Astoria Grande" gemisinde çoğu Rus 915 yolcu ve 428 personel bulunduğu belirtildi.

Mikonos'tan gelen butik kruvaziyer "Emerald Azzurra"da ise çoğu ABD'li 97 yolcu ile 77 personel yer alıyor.

2 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

3 Akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacaklar

Akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacaklar

Gemilerden "Astoria Grande"nin Antalya Limanı'na, "Emerald Azzurra"nın ise Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.
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