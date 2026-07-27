Bodrum'a kruvaziyer hareketliliği: Bini aşkın turist ilçeyi ziyaret etti

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Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısının temettü şampiyonları belli oldu: İşte en çok kar payı dağıtan 10 şirket

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