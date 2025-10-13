KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 – 2026 KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?

E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) burs ve kredi başvuruları, şu anda devam etmekte olup, sadece e-Devlet sistemi üzerinden online olarak alınmaktadır.

Başvuru Bilgileri ve Teyit Süreci

Başvuru sırasında öğrencilerden, burs ya da kredi almaya uygunluklarını belirlemek amacıyla detaylı bilgiler talep edilir:

Talep Edilen Bilgiler: Öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler istenir.

Veri Karşılaştırması: Girilen bu bilgiler, objektif bir değerlendirme yapmak ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kamu kurumlarından alınan resmi verilerle karşılaştırılarak teyit edilir.

Burs ve Kredi Dağıtım Mekanizması

Yapılan detaylı değerlendirme sonucunda bütçe ve mevzuat şartları dikkate alınarak dağıtım yapılır:

Burs Verilenler: Mevzuata uygun olduğu belirlenen ve ekonomik/sosyal durumu burs almaya hak kazanan belirli sayıdaki öğrenciye burs (geri ödemesiz) tahsis edilir.

Kredi Verilenler: Burs almaya hak kazanamayan ancak diğer şartları sağlayan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi (geri ödemeli) sağlanır.