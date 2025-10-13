KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 – 2026 KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?

Üniversite öğrencileri için önemli bir maddi destek kaynağı olan KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuruyla, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başvuruları resmen alınmaya başlandı.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için beklenen burs ve kredi başvurularını resmen başlattı.
13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona eriyor. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebiliyor.
E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) burs ve kredi başvuruları, şu anda devam etmekte olup, sadece e-Devlet sistemi üzerinden online olarak alınmaktadır.
Başvuru Bilgileri ve Teyit Süreci
Başvuru sırasında öğrencilerden, burs ya da kredi almaya uygunluklarını belirlemek amacıyla detaylı bilgiler talep edilir:
Talep Edilen Bilgiler: Öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler istenir.
Veri Karşılaştırması: Girilen bu bilgiler, objektif bir değerlendirme yapmak ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kamu kurumlarından alınan resmi verilerle karşılaştırılarak teyit edilir.
Burs ve Kredi Dağıtım Mekanizması
Yapılan detaylı değerlendirme sonucunda bütçe ve mevzuat şartları dikkate alınarak dağıtım yapılır:
Burs Verilenler: Mevzuata uygun olduğu belirlenen ve ekonomik/sosyal durumu burs almaya hak kazanan belirli sayıdaki öğrenciye burs (geri ödemesiz) tahsis edilir.
Kredi Verilenler: Burs almaya hak kazanamayan ancak diğer şartları sağlayan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi (geri ödemeli) sağlanır.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvurularında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için başvuru yapabilecek öğrenci grupları şunlardır:
Yeni Kayıt Yaptıranlar: İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran yeni üniversite öğrencileri.
Ara Sınıf Öğrencileri: Eğitime devam eden ara sınıf öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri).
Yurt Dışında Eğitim Görenler: Yurt dışında yükseköğrenim gören ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler.
KYK Burs Başvurusunda Öncelikli Olan Öğrenci Grupları
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından sağlanan burslarda, sosyal devlet ilkesi gereği bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınmaktadır. Bu öncelikli gruplar, belirlenen kıstasları taşımaları halinde burs alma konusunda avantajlı konumdadır:
|Öncelik Grubu
|Detay
|Şehit Yakınları
|Şehidin bekar çocukları veya çocuğu yok ise bekar kardeşleri.
|Gazi ve Yakınları
|Gazinin kendisi veya bekar çocukları.
|Engelli Öğrenciler
|Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk (%40) ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler.
|Ebeveyni Vefat Edenler
|Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi (tam yetim).
|Koruma Altındakiler
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.
|Darüşşafaka Mezunları
|Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.
|Milli Sporcular
|Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.
|Sınav Derecesi Olanlar
|Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından Alan Yeterlilik Sınavı'nda (AYT) ham puan bazında ilk yüze (ilk 100) girenler.