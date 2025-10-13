Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 40 uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru şartları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve gelişiminin sağlanmasında görev alacak yeni personel alımı için ilana çıktı. Kurul, toplam 40 kişilik kadro için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir giriş sınavı ile personel istihdam edecektir.

SPK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan ilana göre, Ankara Merkez ve İstanbul Temsilciliği’nde görevlendirilecek toplam 40 Uzman Yardımcısı ve Uzman Hukukçu Yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ve temel şartlar netleşti.

Başvuru Başlangıcı: 13 Ekim 2025 Pazartesi (Bugün)

Başvuru Bitişi: 27 Ekim 2025 Pazartesi

Başvuru Kanalı: Başvurular, e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla online olarak yapılacaktır.

İletişim Bilgileri: Adayların başvuru sırasında aktif telefon numarası ve e-posta adreslerini sisteme doğru bir şekilde kaydetmeleri zorunludur.

Alım, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı Giriş Sınavı ile gerçekleştirilecektir:

Yazılı Sınav: KPSS puanı ve mezuniyet şartını sağlayan adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sonrasında sözlü sınava çağrılacak ve nihai değerlendirme sonucunda başarılı olanlar SPK bünyesinde göreve başlayacaktır.

SPK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SPK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere alacağı toplam 40 personel için kadrolara göre başvuru şartlarını detaylandırdı.

Tüm adayların sağlaması gereken genel şartlar şunlardır:

Devlet Memurları Kanunu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

Yaş Sınırı: 01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Diğer şartlar

Şart Detay KPSS Puanı 2024 veya 2025 KPSS’de KPSSP1, P2, P3, P25, P26, P27, P28, P45 puan türlerinden en az 75 puan almış olmak. Eğitim İlgili fakülte veya bölümlerden mezun olmak (Başlıca: Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, Mühendislik, Yönetim Bilimleri, vb.). Sıralama Başvurular arasından en yüksek puanlı 400 aday arasında yer almak.



