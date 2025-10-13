Altı pervaneli, çift kanallı ve katlanabilir rotor tasarımıyla Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) teknolojisinin yenilikçi bir örneği olan bu araç, havacılık ve mobilite sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Rasü'l-Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakr El Kasimi ve Çin'in BAE Büyükelçisi Zhang Yiming gibi üst düzey yetkililerin katıldığı sertifika töreninde, XPENG AERO HT’un kurucusu Zhao Deli, BAE'deki açık inovasyon ortamının uçan otomobil teknolojisinin test edilmesi için ideal bir platform sunduğunu belirtti.
BAE'den Stratejik İşbirliği
Etkinlik sırasında, Rasü'l-Hayme Ulaşım Otoritesi ile XPENG AERO HT arasında stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Bu anlaşma, uçuş testi sertifikasyonu ve senaryo uygulamaları konusunda işbirliğini öngörürken, aynı zamanda uçan otomobillerin kamu ulaşımı, turizm ve acil kurtarma gibi alanlarda kullanımının teşvik edilmesini hedefliyor.
Ulaştırma Otoritesi Genel Müdürü İsmail El Bluşi, Çin'in uçan araç teknolojisini ülkeye entegre etmenin, BAE'nin küresel akıllı mobilite ve düşük karbonlu ulaşım alanındaki konumunu güçlendirdiğini ve tüm Ortadoğu bölgesi için tanıtım işlevi gördüğünü ifade etti.
Özellikler ve Çevre Dostu Teknoloji
"Kara Uçak Taşıyıcısı", tamamen elektrikli bir hava aracı olarak öne çıkıyor. Araç, akıllı bir büyük ekrana ve tek çubuklu kontrol sistemine sahip.
Otomatik ve manuel işletim modlarını destekleyen gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarıyor.
Düşük gürültü seviyesi ve çevre dostu yapısı, bu uçan aracı özellikle kentsel uygulamalar için son derece uygun kılıyor.
BAE'nin, alçak irtifa ulaşımını ekonomik kalkınma için aktif olarak teşvik etme ve akıllı ulaşım sektöründe küresel şirketleri ülkeye çekme politikaları, bu teknolojik gelişmenin Ortadoğu'daki önemini pekiştiriyor.
