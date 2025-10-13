HİBSAN Kuzey Amerika pazarına odaklandı

Aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan HİBSAN, Berlin'de düzenlenen IFA Fuarı’na bu yıl da katılım sağladı. HİBSAN, fuarda “heavy duty” konseptiyle geliştirdiği yeni nesil ürünlerini sergiledi.



HİBSAN Tedarik Zinciri Müdürü Güneş Doğu, özellikle Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak geliştirilen ürünlere fuarda yoğun ilgi gösterildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:



“Değişen konjonktürle birlikte Kuzey Amerika’dan yoğun talep alıyoruz. Bu yıl fuarda bu pazara özel bir alan ayırdık. Yüksek metreküplü, demode ürünlerin yerini daha kompakt ve sürekli kullanılabilir air purifier ürünleri alıyor. Ayrıca ankastre ürün çeşitliliğimizi de önemli ölçüde artırdık.”



Fuarda, doğrudan tüketiciye değil, global markalara üretim yapan firmaların daha fazla öne çıktığını vurgulayan Doğu, HİBSAN’ın da bu B2B modeliyle her yıl fuarda düzenli yerini aldığını ifade etti. Yeni regülasyonlar ve değişen gümrük vergileriyle birlikte Avrupa ve Amerika pazarlarında farklı fırsatların doğduğunu aktaran Doğu, “Avrupa’da ülke sayımızı artırmayı, Asya ve Amerika’da ise birlikte çalıştığımız marka sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz” dedi.