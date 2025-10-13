Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine hem deneyim hem de gelir desteği sağlamak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yeniden açıldı ve üniversite öğrencileri arasında yoğun ilgi görüyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite öğrencilerine yönelik istihdam desteği sağlayan İŞKUR Gençlik Programı için beklenen başvuru süreci resmen başladı.
Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi (Bugün)
Başvuru Kanalı: Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmî internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Başvuru Adresi: www.iskur.gov.tr (E-Şube veya Gençlik Platformu üzerinden)
Programa başvuracak olan üniversite öğrencilerinin, kendi üniversitelerinin duyurularını da takip ederek başvuru şartlarını ve bitiş tarihlerini kontrol etmeleri önemlidir. Bu dönemde program için 150 bin öğrenci kontenjanı ayrılmıştır.
KONTENJAN NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan Gençlik Programı'na başvuruda bulunmak isteyen adayların sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:
|Şart Kategorisi
|Gereklilik
|Vatandaşlık
|Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
|Kayıt Durumu
|İŞKUR'a kayıtlı öğrenci olmak.
|Yaş
|18 yaşını tamamlamış olmak.
|Aylık Durumu
|Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
|Öğrenci Statüsü
|Programın uygulanacağı üniversitenin aktif öğrencisi olmak.
|Eğitim Türü
|Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kayıt dondurmuş ya da pasif durumda olanlar programa başvuramaz.
|Çalışma Geçmişi
|Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde program yüklenicisinin (üniversitenin) ya da bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak.
|Sigortalılık Durumu
|Başvuru tarihinden önceki bir ay ve başvuru tarihi itibarıyla sigortalı (4/1 sigortalı) olmamak.
|Gelir Şartı
|Hane gelir şartını sağlamak (Öğrenci yurdunda kalanlar bu şarttan muaftır).
|Diğer Programlar
|Kurumun diğer aktif işgücü programlarından faydalanıyor olmamak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan Gençlik Programı, sadece belirli öğrenim düzeylerindeki öğrencileri kapsamaktadır.
Programa katılım için gerekli olan öğrenci statüsü şöyledir:
Uygun Öğrenim Düzeyleri: Devlet üniversitelerinin aşağıdaki düzeylerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabilir:
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Faydalanamayacak Öğrenciler:
Açık öğretim öğrencileri
Uzaktan eğitim öğrencileri
Kayıtlarını dondurmuş öğrenciler
Pasif durumda olan öğrenciler