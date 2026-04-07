Artemis II görevinde duygusal anlar: Hayatını kaybeden eşinin adı Ay’daki kratere önerildi

Ay’ın uzak yüzüne yaklaşan mürettebat, iletişimin kesileceği kritik anlar öncesinde görev kontrol merkeziyle irtibata geçerek daha önce adlandırılmamış iki krater için isim önerisinde bulundu. Bu kraterlerden biri için önerilen isim, görev komutanı Reid Wiseman’ın 2020’de kanser nedeniyle yaşamını yitiren eşi Carroll Wiseman’a aitti.

Mürettebat üyesi Jeremy Hansen’ın "Ay’da oldukça özel bir konumda bir oluşum var. Parlak bir nokta… ve ona Carroll adını vermek istiyoruz." şeklinde yaptığı anons hem kontrol merkezinde hem de uzay aracında duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Astronotlar, uzay aracında birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı.

2020 yılında Wiseman, önce annesi Judy’yi Alzheimer nedeniyle kaybetti. Bu kaybın üzerinden henüz bir ay geçmişken eşi Carroll Wiseman da kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Wiseman kayıplarının ardından, kızları Katie ve Ellie’yi tek başına büyütmek durumunda kaldı. Kendi sözleriyle bu dönem, hayatının en zorlu ancak en anlamlı süreci olarak öne çıktı.

Kızının hazırladığı kurabiyeyi aya götürdü

Kızlarından biri, Artemis II görevine seçildiğini öğrendiği gün aile için Ay şeklinde kekler hazırladı. Görev öncesinde Wiseman, kızlarıyla birlikte çekildiği bir selfieyi paylaşarak “çok gururlu bir baba” olduğunu ifade etti.

Kızı, evde hazırladığı kurabiyeleri fark ettirmeden babasının eşyalarına yerleştirdi. Wiseman da bu kurabiyeleri Ay yolculuğunda yanında götürdü.