Türkiye’de kripto piyasası yeniden şekilleniyor

Kripto varlıklar son yıllarda dikkat çeken yatırım araçlarından biri oldu. Küresel kripto kullanıcı sayısının 716 milyona ulaştığı söylenirken, Türkiye’de ise 10-12 milyon arasında kullanıcı olduğu ifade ediliyor.

Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından

Kripto piyasasında düzeni ve güvenliği sağlamak için birkaç yıldır önemli adımlar atılıyor. İlk olarak 2024 yılında çıkarılan düzenlemeyle Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal altyapı oluşturuldu. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetim alanına alınması da bu pazar açısından kritik bir dönemeç oldu.

Yeni uygulamalar geliyor

2025’te de SPK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş, saklama, transfer, işleyiş ve faaliyet süreçleri düzenlenmişti. Buna ek olarak ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafında müşteri tanıma, uzaktan kimlik tespiti ve transfer süreçlerine ilişkin uyum yükümlülüklerinin detaylandırılması çalışmaları da yapıldı. MASAK tarafında seyahat kuralı, transferlerde veri paylaşımı, şüpheli işlem bildirimi, gerçek faydalanıcı tespiti ve uzaktan müşteri edinimi gibi alanlarda uygulama standardının daha da sıkılaşması muhtemel görünüyor. Tüm bu uygulamalarla birlikte piyasa yeniden şekilleniyor.

Türkiye’de kripto varlık piyasasının artık yalnızca hızlı büyüyen bir yatırım alanı olarak değil, giderek daha fazla kurumsallaşan ve regülasyon çerçevesi netleşen bir ekosistem olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen KPMG Fintech ve Dijital Finans Lideri, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, şunları anlatıyor: "Kripto düzenlemelerin en önemli etkisi, sektörde standartları yükseltmesi olacaktır. SPK gözetimine geçilmesi; sermaye yeterliliği, iç kontrol, bilgi sistemleri, saklama altyapısı, müşteri varlıklarının ayrıştırılması ve yönetişim gibi başlıklarda daha güçlü bir çerçeve yaratıyor. Bu da kısa vadede bazı oyuncular için ilave maliyet ve uyum yükü doğursa da orta ve uzun vadede daha güvenilir, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir pazar yapısı oluşturacaktır."

58 şirket faaliyet listesinde

Şu anda SPK’ya başvuru yapan faaliyette bulunan kripto varlık sağlayıcıları listesinde 58 şirket bulunuyor. Ancak başvuru sürecinin başlamış olması, tek başına tüm oyuncuların nihai yetkilendirmeyi tamamladığı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde lisanslama süreçlerinin derinleşmesi, saklama modeli ve müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin uygulamaların daha da netleşmesi bekleniyor. Ayrıca bilgi sistemleri ve siber güvenlik denetimlerinin sıkılaşması konusunda yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor.

Yeni uygulamalar kapsamında, bankaların da kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunabilmesinin önü açıldı. Bankalar artık kripto varlıklara yönelik faaliyetlerini artırıyor. İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası’nın ardından yakın zamanda Yapı Kredi Bankası da kripto varlık platformu kuruluş izni başvurusu aldı.

Bankalar da devrede

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Yücel, “Yapı Kredi olarak, bu alanı yalnızca bir ürün geliştirme konusu olarak değil, güven, şeffaflık ve regülasyon uyumu temelinde şekillenen stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele alıyoruz” diyor.

Garanti Bankası’nın kripto kullanıcı sayısı 420 bin seviyesine ulaşmış durumda. Banka, platformunda gerçekleştireceği yeniliklerle birlikte önümüzdeki üç yıl içerisinde kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Garanti Bankası Kripto platformu üzerinden kripto varlık alım-satım hizmeti, varlık saklama ve varlık transferi hizmetleri sunuluyor.

Onur Güven / Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, "Önümüzdeki dönemde özellikle yeni kripto varlık listelemeleri, gelişmiş ve detaylı kripto alım satım fonksiyonları, basit ve hızlı kullanıcı deneyiminden ödün vermeyen yeni ürün özelliklerine odaklanacağız" diyor. Onur Güven, ‘’Yatırımcılarımızın en fazla tercih ettiği varlıklar arasında; BTC, ETH, UST ve USDC ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanında XRP, SOL, AVAX gibi güçlü ekosistemlere sahip kripto varlıklara da ilgi bulunuyor’’ şeklinde konuşuyor. 2018 yılından beri blokzinciri ve dijital varlıklar alanında çeşitli çalışmalar yürüten İş Dijital Varlık Teknolojileri ise önümüzdeki dönemde ürün ve hizmet setlerini kademeli olarak genişletmeyi planlıyor.

Fatih Günaydın / İş Dijital Varlık Teknolojileri Genel Müdürü

İş Dijital Varlık Teknolojileri Genel Müdürü Fatih Günaydın, bu kapsamda gelişmiş saklama çözümleri, kurumsal müşterilere özel hizmet modelleri, daha entegre dijital kanal deneyimi, bilgilendirme ve analiz araçları ile uygun regülasyon çerçevesi oluştuğunda farklı türlerden tokenizasyon senaryolarını da içeren dijital varlık tabanlı finansal hizmetlerinin gündemlerinde olduğunu söylüyor.

Burcu Küçükünal / STABLEX Genel Müdürü

2023’ten beri Akbank bünyesinde faaliyet gösteren kripto varlık platformu Stablex’in hedefi ise kripto varlıkların günlük finansal hayata entegre edildiği, çok ürünlü bir dijital varlık platformuna dönüşmek. Bu doğrultuda düzenli alım (DCA) çözümleri, saklama hizmetleri, tematik yatırım ürünleri ve tokenizasyon gibi alanlarda aktif olarak çalışıyor. Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal, "Önümüzdeki dönemde odağımızda Web3 altyapıları, tokenizasyon ve dijital varlık temelli finansal ürünler yer alıyor. Uzun vadede amacımız; yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de referans gösterilen, regülasyon uyumlu ve güven temelli bir dijital varlık altyapı oyuncusu olmak" diyor.

Sinem Cantürk / KPMG Fintech ve Dijital Finans Lideri, şirket Ortağı

"Vergilendirme yeni yatırımlar anlamına geliyor"

"Mart 2026’da TBMM’ye sunulan teklifte, kripto varlık satış ve transfer işlemleri için on binde 3 oranında bir işlem vergisi öngörüldü ayrıca kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümler de teklif metninde yer aldı. Ancak TBMM’nin 26 Mart 2026 tarihli açıklamasına göre, Genel Kurul görüşmeleri sırasında kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler önergeyle tekliften çıkarıldı. Bu nedenle bugün itibarıyla piyasada konuşulan başlık, yürürlüğe girmiş bir vergi rejiminden ziyade, yeniden şekillenmesi muhtemel bir vergilendirme gündemi. Vergilendirme ileride yeniden gündeme gelirse, etkisi en belirgin şekilde önce kripto varlık hizmet sağlayıcılarında görülecektir. Çünkü teklif metninde işlem vergisinin mükellefi doğrudan hizmet sağlayıcılar olarak kurgulanmıştı; bu da platformlar açısından raporlama, beyan, vergi hesaplama, işlem sınıflandırma ve operasyonel altyapı yatırımı anlamına geliyor. Ben bu alanda uzun vadede verginin kendisinden çok, vergiyle birlikte gelecek raporlama ve izlenebilirlik standardının sektör davranışını belirleyeceğini düşünüyorum."