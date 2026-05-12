İnşaat maliyetleri yükseldi: Yıllık artış yüzde 27'yi geçti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,76, yıllık ise yüzde 27,24 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,24 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 3,50, işçilik endeksi yüzde 1,54 oranında artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,61, işçilik endeksi de yüzde 30,07 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 oranında artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,17, işçilik endeksi yüzde 29,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 30,46 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi de yüzde 7,48, işçilik endeksi yüzde 2,28 oranında artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,09, işçilik endeksi yüzde 31,16 arttı.

