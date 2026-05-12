ARA
DOLAR
45,39
0,09%
DOLAR
EURO
53,30
-0,29%
EURO
ALTIN
6753,25
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ülker 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 33,9 milyar lira ciro elde etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ülker 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Şirket, ilk çeyrek dönemini yüzde 15,1 faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ile tamamladı.

Ülker 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı-1

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, ikonik ve güçlü markalarıyla ve etkin inovasyonlarıyla tüketicilere ulaşırken, amaç odaklı bir şirket olarak attıkları her adımda mutluluk vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Jeopolitik ve zorlu ekonomik koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 33,9 milyar lira ciroyla tamamladıklarını ve Türkiye ekonomisine istihdamlarıyla, üretimleriyle ve ihracatlarıyla katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Kölükfakı, "Sürdürülebilirliği işimizin her aşamasına, dokunduğumuz her alana entegre etmek ve toplumsal faydayı artırmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız, S&P Global ve London Stock Exchange Group (LSEG) gibi uluslararası platformlarda takdir ediliyor. LSEG'de 3 yıl üst üste dünya birincisi olurken, S&P Global'in Sustainability Yearbook listesinde 6. kez yer aldık ve kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesinde gıda şirketleri arasında ilk yüzde 3'e girdik." ifadelerini kullandı.

Ülker 2026 yılı ilk çeyrek finansallarını açıkladı-2

Kölükfakı, gelecek dönemde de değişen küresel dinamikleri yakından izleyerek finansal disiplini korumayı, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve sürdürülebilirliği büyümenin merkezine alarak uzun vadeli değer yaratmayı hedeflediklerini aktardı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL