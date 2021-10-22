Destek Finans Faktoring, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı. Halka arz ile sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Destek Finans Faktoring’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre, şirket halka arza yönelik olarak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Halka arza Ak Yatırım liderlik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal ve ticari segmentte yer alan şirketlere hizmet vermeye odaklanan Destek Finans Faktoring’in halen 307 aktif müşterisi bulunuyor. Şirketin brüt faktoring alacaklarının yüzde 85’ini yıllık cirosu 125 milyon TL ve üzeri olan kurumsal müşteriler oluşturuyor. Halka arz ile sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak yaratılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması sonucunda şirketin kurumsal kimliğinin güçlenmesi hedefleniyor.