Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesinden ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bu yıl bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Bu konu kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin şikayetlerini ve önerilerini dikkate alacağını açıklayan Bakanlık, hem velilerin hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin talepleri üzerine geniş kapsamlı bir karar alması bekleniyor.

Bu kapsamda ara tatillerin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Özel Öğretim Derneği Başkanı Ahmet Akça, ara tatillerin kaldırılmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin olacağını, fakat velilerin ara tatillerde çocuklarıyla etkili ve kapsamlı vakit geçiremediklerini belirterek, ara tatillerin kaldırılması konusunun Bakanlığın ve eğitim derneklerinin geniş kapsamlı bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti.

"En büyük problem verilen araların doğru yönetilmemesi"

Ara tatillerin veliler için bir sorun teşkil ettiğini, çalışan ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçiremediklerini ve bu yüzden çocukların adaptasyon sürecinde sıkıntılar çektiğini belirten Akça, "Ara tatiller 2019-2020 yılı döneminde çıkan ‘Ortaöğretim Yönetmeliği' ile hayatımıza girdi. O dönemdeki temel gerekçelerimiz özellikle uzun yaz tatillerinin çocukların eğitimden kopardığını ve akademik öğrenmeyi zayıflattığını, okulla olan irtibatlarını zayıflattığını, dolayısıyla bu uzun yaz tatilleri yerine yaz tatillerinin biraz daha kısaltılıp dönem içerisinde birer haftalık tatillerle eğitim öğretim sürecini yürütmek gündeme getirilmişti.

Yaklaşık 5 sezondur bunu uyguluyoruz. 5 yılın sonunda geldiğimiz noktada bu ara tatillerin en azından veliler tarafından bir sorun olarak ortaya çıktığı görülüyor. Eğitimciler bu konuda hemfikir değiller. Bu tatillerin çok faydalı olduğunu düşünen eğitimcilerin olduğu gibi ara tatillerin çocukları okuldan soğuttuğuna dair hem eğitimciler hem öğrenciler hem de veliler tarafından bir kanaat de var. Bu kanaatlerin nereden beslendiğine baktığımızda aslında sorun tatiller değil. En büyük problem bu verilen araların doğru yönetilememesi. Çünkü tatil denildiği an Türkiye'de genellikle çocukların zihninde boşa geçirilen zaman gibi algılanıyor.

Öğretmenlerin zihninde de eğitim öğretimden biraz uzaklaşıp kendilerini dinlendirmeleri gibi bir çağrışım yapıyor. Halbuki bunun gerekçelerine baktığımızda bu ara tatiller, çocukların hem sosyal gelişimlerini hem toplumsal gelişimlerini hem de eğitimsel, kültürel ve zihinsel birtakım aktivitelerini bu dönemde daha etkin yapabilsinler diye yapılmıştı" dedi.

"Bizim orta yolu bulmamız lazım"

Velilerin ara tatilin uygulanmasına yönelik şikayetlerinden en bilineninin çocuklarıyla etkili vakit geçiremedikleri olduğunu vurgulayan Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkenin geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuğun yaşayarak ve görerek öğrenmesi gibi bir durum var. Biz bunu yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmeyi sadece okul ekosistemi içerisinde mi yapabiliriz yoksa çeşitli esneklikler vererek çocuğun bizzat gezilere katılması gibi birtakım şeyleri yerinde öğrenmesine fırsat verecek zaman dilimleri mi oluşturmamız lazım, bütün bunların kendimize zaman tanıyarak değerlendirip buna göre bir karar verilmesi lazım.

Veliler bu konuda ‘biz çocuğumuza nitelikli bir zaman planlayamıyoruz, çocuk evde boş duracağına okulda olsun' diyor. Bizim kendi idarecilerimiz ve öğretmenleriz de bu dönütü alıyorlar ama eğitimsel açıdan yaklaştıklarında da ara tatil döneminin gerekli olduğunu söylüyorlar. O zaman bizim orta yolu bulmamız lazım. Bu ara tatillerin daha nitelikli hale getirilebilir mi bunun için neler yapılması lazım. Belki bu konuda çalışılabilir. Bu talepler gerçek bir zemine mi oturuyor yoksa bir algıya mı bunun doğru tartılması lazım. Çocuklarla nitelikli vakit geçirilebilir mi buna biraz kafa yormak lazım ama Bakanlığın bu konudaki yaklaşımını da doğru buluyorum. Çünkü ellerinde de 5 yıllık veriler var. Özellikle bu veriler öğrencinin ara tatillerde nitelikli zaman geçiremediğine dair ellerinde ciddi veriler olduğunu düşünüyorum."