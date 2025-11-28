Kurdun zamanla kendi bölgesinde huzursuz ve güvensiz hissetmesinden dolayı bölgesinden ayrıldığını söyleyen Hüseyin Yıldız, "Kurtların şehre inmesi ya önemli bir uyarıdır, ya değişimdir, ya yönlendirmedir ya da olacak bir haberdir. Bu konu maddelerinin tamamını işlemek lazım. Aslında bu ciddi anlamda bir mesajdır. Bir değişim bir uyarı veya bölgeden uzaklaşma nedeni aç bırakılmak değil aslında. Kurt bölgesinden uzaklaşıyorsa bunun sebebi az önce saydıklarıma dayalıdır. Bu maddelerden bir tanesi silahtır. İnsan popülasyonunun hayvan popülasyonuna karşı artışını gösterir. Zamanla kendini bölgesinde huzursuz, tedirgin, mutsuz ve güvensiz hisseder.

Kurt bölgesinden ayrılır. Dengesiz avlanma çok önemli bir tahribattır. Tüm bölgedeki yaşayan hayvanların bir patlamadan kaynaklı birçok bölgeyi güvensiz hissedip mutlaka güvenli olması gerektiği yere inmek anlamına gelir. Diğer bir konu ise avlanacak hiçbir şey bulamamasıdır. Bu neye dayalı ise ona bakmak lazım. Bu yüzden kurt şehre iner ve kabilesini indirir. Bölgeyi arar tarar ve ihtiyacını gidermeye çalışır. Doğada bulamadıklarını şehirde taramaya girer ve bulur. Bu yanlışlardan kurdu nasıl çıkarabiliriz buna bakmak lazım. Avrupa’da bölgeler tayin ediliyor. Mesela kurt bölgelerine mezbahaneden götürüp bir şeyler koyarlar ki o bölgeyi hatırlayıp hala güvenli olduğunu bilsin ve orada yaşama tutunsun" dedi.