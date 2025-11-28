Son dönemlerde farklı bölgelerde kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasından dolayı insanlarda tedirginlik oluştuğunu söyleyen Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kurtların şehre inmesinin doğanın verdiği ciddi bir uyarı olduğuna dikkat çekti. İşte anlattıkları:
1 DOĞANIN DENGESİ BOZULUYOR
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurtların yerleşim yerlerine doğru yaklaşmaya başlaması tedirginliğe yol açtı. Bu durum yalnızca yiyecek arayışıyla değil, doğanın kendi içindeki dengesinin bozulduğuna işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kurtların güvenli gördükleri yaşam alanlarını terk ederek, köylere ve şehir çevrelerine inmesinin arkasında birden fazla neden bulunduğu belirtiliyor.
2 'KURTLAR HUZURSUZ OLUYOR'
Kurtların bölgesinden uzaklaşmasına yol açan ilk nedenlerden biri ise insan popülasyonunun artmasıyla birlikte bölgelerinde oluşan baskı ve silah kullanımının çoğalması olarak görülüyor. Bu durum, kurtların kendi habitatlarında huzursuzluk, tedirginlik ve güvensizlik hissetmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra dengesiz ve kontrolsüz avlanma, ekosistemde büyük bir tahribata yol açarak kurtların doğal avlarının azalmasına sebep oluyor. Bölgedeki hayvanların silah sesleri ve patlamalar nedeniyle güvensizlik hissederek dağıldığı, bu nedenle kurtların daha düşük bölgelere inmek zorunda kaldığı biliniyor. Aynı zamanda, kurtların avlanacak hayvan bulamaması da bölgeyi terk etmelerinde önemli bir etken olarak gösteriliyor.
3 KURTARMAK ZOR
Yıldız, kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ciddi bir uyarı olduğuna dikkat çekerek, "Doğada bulamadıklarını şehirde taramaya girer ve bulur. Bu yanlışlardan kurdu nasıl çıkarabiliriz buna bakmak lazım" dedi. Yıldız, ayrıca bir kurdun kangal köpeği ile boğuşamayacağını da söyleyerek, "Şehir kent hayatında bir kurtla karşılaşırsak kolay ama doğada bir köyden bir mezraya, şehre inecek olan bir kurtsa onu kurtarmak çok zor. Vatandaşların sığınacağı bir yer varsa ya da güvenli bir mahzen varsa olur ama kaçma şansı sıfırdır" diye konuştu.
4 İHTİYACINI GİDERMEYE ÇALIŞIR
Kurdun zamanla kendi bölgesinde huzursuz ve güvensiz hissetmesinden dolayı bölgesinden ayrıldığını söyleyen Hüseyin Yıldız, "Kurtların şehre inmesi ya önemli bir uyarıdır, ya değişimdir, ya yönlendirmedir ya da olacak bir haberdir. Bu konu maddelerinin tamamını işlemek lazım. Aslında bu ciddi anlamda bir mesajdır. Bir değişim bir uyarı veya bölgeden uzaklaşma nedeni aç bırakılmak değil aslında. Kurt bölgesinden uzaklaşıyorsa bunun sebebi az önce saydıklarıma dayalıdır. Bu maddelerden bir tanesi silahtır. İnsan popülasyonunun hayvan popülasyonuna karşı artışını gösterir. Zamanla kendini bölgesinde huzursuz, tedirgin, mutsuz ve güvensiz hisseder.
Kurt bölgesinden ayrılır. Dengesiz avlanma çok önemli bir tahribattır. Tüm bölgedeki yaşayan hayvanların bir patlamadan kaynaklı birçok bölgeyi güvensiz hissedip mutlaka güvenli olması gerektiği yere inmek anlamına gelir. Diğer bir konu ise avlanacak hiçbir şey bulamamasıdır. Bu neye dayalı ise ona bakmak lazım. Bu yüzden kurt şehre iner ve kabilesini indirir. Bölgeyi arar tarar ve ihtiyacını gidermeye çalışır. Doğada bulamadıklarını şehirde taramaya girer ve bulur. Bu yanlışlardan kurdu nasıl çıkarabiliriz buna bakmak lazım. Avrupa’da bölgeler tayin ediliyor. Mesela kurt bölgelerine mezbahaneden götürüp bir şeyler koyarlar ki o bölgeyi hatırlayıp hala güvenli olduğunu bilsin ve orada yaşama tutunsun" dedi.
5 KURTLAR DOĞAYA HİZMET EDER
Kurtları iyi bir leş yiyici olduğun belirten Yıldız, "Vahşet ve caydırıcılıkla bilinen özellikle avlanma kabiliyeti dışında onu profesyonel yapan onun zekasıdır. Çalışma taktiğidir ve hızlı bir şekilde telef edip hızlı bir şekilde yemesidir. Çünkü kurt avlanıp kaçacak. Zaten o da tehlikede olduğunu biliyor. Kurtla kangal kuzendir. Birisi doğasında diğeri ise insanın yanında hizmet eden birer canlıdır. Kurt hiçbir zaman kangal ile mukavemete girmez. Teke tekte gelmez ve sürü halinde de gelmez kangalın ona ney yapacağını bilir. Savunmada ondan daha üstün olduğunu bilir. Onun gibi bir taktikle çalışan dağdaki bir kurdu kesinlikle cezalandırır. Her türlü hamlesi ile bitirir. Çünkü kurt kangal ile boğuşamaz. Kangal kurdu boğar, kurdun boğazı makas gibidir ve vurduğu anda kırar. Sonra boğar ve öldürür. Hiçbir insan kurdun kangalı boğacağını iddia edemez. Kurt taktiğini iyi kullanır insanlara acımasız gelir. Kurdun en büyük özelliklerinden birisi de leş yiyici değildir. Kendi aralarından birbirilerini de yemezler. Doğaya çok doğru bir hizmet yapar" diye konuştu.
6 SÜREKLİ AVLANIR
Kurtların bulunduğu bölgelerin korunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Kurt kan akıttığı yere her sene kabilesiyle gelip yoklar ama kanının aktığı yere hiç gelmez, o diyarı terk eder. Beslenme hayatında kurt 1 hafta aç kalabilir. Küçük gruplarla kendini geçiştirir. Fare, kunduz gibi hayvanları yakalar. Asil kurdun özelliği budur ama sürekli de avlanır. Şehir hayatına bir kurt indiğinde neye ilişeceğine bilerek gider. Böylelikle sorun insanoğlundadır. Dışarda onun bölgesinde bölge tayini yapıp o bölgeden onu indirmemek için o bölgeye hizmet etmek gerekir.
7 ONUN BÖLGESİNDE AVLANMAMAK GEREK
Onun bölgesinde avlanmamak lazım, ava yasağı koymak lazım, ciddi anlamada sınırlamak gerek. Bu hayvanın olduğu yere et atıklarını atıp, bulunduğu bölgeyi korumasını sağlamak lazım. Çünkü kurt şehre indiği zaman insanlarda ciddi anlamda bir korku ve tedirginlik oluşturuyor. Bu hayvanın yaşam alanında tüfek patlatıyorsun, korkutuyorsun ve aç bırakıyorsun. Sonra farklı hastalıklar da meydana geliyor. Her eline tüfek alan patlatmasın sağda solda, bunlar önemli şeyler bunlara engel olun" şeklinde konuştu.