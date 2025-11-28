Son hali böyle: 90 yılda yüzde 85 küçüldü

90 yılda yüzde 85 oranında küçüldüğü belirlenen Tuz Gölü'nde, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin daha da düşmesi geniş tuz kütlelerini gün yüzüne çıkardı.
1 İklim değişikliği ve sulama nedeniyle küçülme oranı hızlanıyor
Hızla küçülmeye devam eden Tuz Gölü'nde en büyük etken bölgedeki 200 bin civarında su kuyusunun bulunması olarak belirlenirken, iklim değişikliği ve vahşi sulamayla birlikte küçülme oranı hızla ilerliyor.
2 Türkiye'nin en büyük ikinci gölü
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor. İklim değişikliği, tarım arazilerinin vahşi sulaması, bölgedeki 200 bin civarındaki su kuyusu bulunmasıyla birlikte yağmur ve kar yağışlarının da az olması Tuz Gölü'nü hızla küçültmeye devam ediyor.
3 Uzmanlar önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor
90 yılda yüzde 85 oranında küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya tuz kütleleri çıktı. Tuz kütleleri göldeki çekilme seviyesini gözler önüne sererken, uzmanlar küçülmenin devam ettiğine vurgu yaparak önlem alınması gerektiğini söyledi.
4 "926 kilometre kare alana küçüldüğü belirlenmiştir"
Konuyla ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Tuz Gölü 7 bin 200 kilometrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. Gölün su yüzeyleri alanıyla ilgili olarak ilk çalışma 1915 yılında askeri haritalar ile yapılmış ve 2 bin 164 kilometre kare olarak tespit edilmiştir. 1987 yılında uzay fotoğraflarından yapılan çalışma sonucunda bu alan 926 kilometre kare alana küçüldüğü belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
5 "Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor"
2025 yılında Aksaray Üniversitesi ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bu alanın 326 kilometre kareye kadar küçüldüğünün tespit edildiğini kaydeden Aydın, "Dolayısıyla 90 yılda yüzde 85 oranında gölde bir küçülme olmuştur ve hala kar ve yağmur yağışlarının olmamasından dolayı Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor" dedi.
6 " Aksaray Eskil ve Tuz Gölü Türkiye'nin en az yağış alan yeri"
Sulak alanların azalması ve bitme noktasına gelmesinin ana sebebinin iklim değişikliği ve kuraklık olduğunu belirten Tayfun Aydın, Aksaray Eskil ve Tuz Gölü Türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu söyledi.
7 "Arpa gibi ürünler ekilmeli"
Bölgenin en az yağış alan yerlerden biri olduğuna vurgu yapan Aydın, bilinçsiz tarımın da bu durumda etkili olduğunu şöyle ifade etti:
"İklim değişikliği ve bilinçsiz tarım bu Tuz Gölü'nün bitme noktasına gelmesine neden olmuştur. Çünkü Eskil ve çevresinde 15 bini kaçak 5 bini ruhsatlı 20 bin civarında kuyu bulunmaktadır. Eskiden ilk su seviyeleri 1,5 metrede çıkar, kuyu derinliği 80 metreye kadar inerdi. Günümüzde ilk su seviyesi 80 metreye inerken kuyu derinlikleri ise 300 metreye kadar inmiştir. Aksaray yöresinde çok su isteyen ürünler ekiliyor. Mısır ve yonca gibi ürünler ekiliyor. Dolayısı ile mısır ve yoncadan vazgeçip onun yerine arpa gibi ürünler ekilmeli, bunlara destek verilmeli."
8 "Suyu korumalıyız, Tuz Gölü'nü korumalıyız"
Tayfun Aydın son olarak, "Suyu korumalıyız, Tuz Gölü'nü korumalıyız. Tuz Gölü'nü korumanın birinci yolu şu andaki mevcut suları idareli kullanmak, tasarruflu kullanmaktır" açıklamasında bulundu.