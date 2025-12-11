İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Eğitim Yılı Güz Yarıyılı için akademik takvim belirlenmiştir. Ara sınavların (Vizelerin) 08-09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulandığı bu dönemin, ikinci ve en kritik sınavları olan Bitirme (Final) Sınavları tarihleri de belli oldu.

AUZEF Güz Dönemi Final Sınavları

Vizelerin ardından heyecanla beklenen AUZEF Bitirme Sınavları, Aralık 2025 sonunda iki gün boyunca uygulanacaktır:

Sınav Tarihleri: 27 Aralık 2025 Cumartesi ve 28 Aralık 2025 Pazar günleri.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanması ve sınav yerlerinin açıklanması gibi detaylar için AUZEF'in resmi duyurularını takip etmeniz önemlidir.

AUZEF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

AUZEF final sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

AUZEF, önceki sınav deneyimlerine bakıldığında, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta ila 10 gün önce yayımlamaktadır.

Bu durumda, 27 Aralık'ta başlayacak sınavlar için giriş belgelerinin Aralık ayının ikinci haftası sonlarına doğru veya üçüncü haftası başında yayımlanması beklenmektedir.

Belgeler yayımlandığında, öğrencilerin AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak belgelerini alabileceklerini unutmamaları gerekir.