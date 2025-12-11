ARA
DOLAR
42,64
0,10%
DOLAR
EURO
50,08
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5867,13
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
11233,66
0,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yılbaşı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılbaşı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili planları yapılırken, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin resmi tatil durumu ve tatilin kaç gün süreceği merak edilen başlıca konular. Peki Yılbaşı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?


Yılbaşı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılbaşı resmi tatili için geri sayım başlamış durumda ve 1 Ocak 2026'nın hafta içine denk gelmesi, tatil planlarını daha önemli hale getiriyor. 

Yılbaşı gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

1 Ocak Günü: Kanuna göre 1 Ocak günü, tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu tarihte tüm okullar, kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacaktır.

31 Aralık Günü: Yılbaşı tatilinin bir önceki günü olan 31 Aralık tarihi ise, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Dolayısıyla, bu yasal tanıma göre:

Okullar: 31 Aralık günü tatil olmayacak ve normal eğitim-öğretime devam edecektir.

Kamu Kurumları/Özel Sektör: 31 Aralık'ta tam gün mesai yapılacaktır.

Ancak geçmiş yıllarda Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Aralık'ın yarım gün tatil edildiği durumlar olmuştur. Bu yıl için (2025/2026) Kanun'un mevcut hali geçerlidir.

 

İlgili Haberler
3 gün izin alarak 9 gün tatil yapabilirsiniz: 2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu
3 gün izin alarak 9 gün tatil yapabilirsiniz: 2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL