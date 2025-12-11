ARA
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman?

Bedelli askerlik hizmeti yapacak olan adaylar için 2026 yılı celp dönemlerine dair yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman?


2026 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak adaylar için hem ödeme detayları hem de celp ve sevk süreçlerine dair bilgiler büyük bir merak konusu haline geldi. 

Bedelli Askerlik Yerleri ve Celp Dönemi Duyurusu (2026)

Sınıflandırma ve Yerleştirme: Bedelli askerlikten yararlanacak olan yükümlüler, 2026 yılı içerisinde kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

Açıklanma Tarihi: Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler 2026 yılı Ocak ayı içerisinde duyurulacaktır.

Nasıl Öğrenilir?

Yerleştirme sonuçları ve celp bilgileri resmi olarak iki kanal üzerinden duyurulacaktır:

e-Devlet Kapısı: En hızlı ve kesin bilgiye ulaşma yöntemi, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmaktır.

Askerlik Şubeleri: İlgili askerlik şubeleri aracılığıyla da sonuçlar öğrenilebilir.

Bedelli Askerlik Başvuru Son Tarihi

Bedelli askerlik hizmeti yapma planı içinde olan vatandaşlar için son başvuru ve ödeme tarihi şöyledir:

Son Başvuru ve Ödeme Tarihi: 31 Aralık 2025

Tamamlama Şartı: Yükümlülerin, yılın son iş günü olan 31 Aralık 2025 tarihinin mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırarak bedelli askerlik başvurusu ve ödemelerini eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gözler Aralık ayı enflasyonunda
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gözler Aralık ayı enflasyonunda
