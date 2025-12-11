ARA
  • EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi için büyük önem taşımaktadır. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimi ile 2026 EKPSS süreci netleşti. Peki EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihi


Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yılı takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile netleşmiş durumda. Yüz binlerce adayın kamuya atanmak için katılacağı bu sınav, adaylar için önemli bir planlama sürecini başlatıyor.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yılına ait sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihleri, ÖSYM'nin resmi takvimi ile kesinleşmiştir. Adayların sınav hazırlıklarının yanı sıra başvuru süreçlerini de yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri

SüreçTarih
EKPSS Başvuru Başlangıç Tarihi04 Şubat 2026
EKPSS Başvuru Bitiş Tarihi24 Şubat 2026
EKPSS Geç Başvuru Günleri03 Mart - 04 Mart 2026
EKPSS Sınav Tarihi19 Nisan 2026
EKPSS Sonuç Açıklama Tarihi14 Mayıs 2026

 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) takvimine ek olarak, kura ile yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar için de başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlenmiştir. Kura başvuruları, EKPSS sınav başvurularından ayrı bir dönemde gerçekleştirilecektir.

 EKPSS Kura Başvuru Tarihleri (2026)

SüreçTarih
Kura Başvuru Başlangıç Tarihi28 Nisan 2026
Kura Başvuru Bitiş Tarihi13 Mayıs 2026
Kura İçin Geç Başvuru Günleri03 Haziran - 04 Haziran 2026

Bu tarihler, EKPSS'ye girmeyecek ancak kura yöntemiyle kamuya atanma hakkından yararlanmak isteyen adaylar için kritik öneme sahiptir.
