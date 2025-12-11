EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yılı takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile netleşmiş durumda. Yüz binlerce adayın kamuya atanmak için katılacağı bu sınav, adaylar için önemli bir planlama sürecini başlatıyor.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 yılına ait sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihleri, ÖSYM'nin resmi takvimi ile kesinleşmiştir. Adayların sınav hazırlıklarının yanı sıra başvuru süreçlerini de yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri
|Süreç
|Tarih
|EKPSS Başvuru Başlangıç Tarihi
|04 Şubat 2026
|EKPSS Başvuru Bitiş Tarihi
|24 Şubat 2026
|EKPSS Geç Başvuru Günleri
|03 Mart - 04 Mart 2026
|EKPSS Sınav Tarihi
|19 Nisan 2026
|EKPSS Sonuç Açıklama Tarihi
|14 Mayıs 2026
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) takvimine ek olarak, kura ile yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar için de başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlenmiştir. Kura başvuruları, EKPSS sınav başvurularından ayrı bir dönemde gerçekleştirilecektir.
EKPSS Kura Başvuru Tarihleri (2026)
|Süreç
|Tarih
|Kura Başvuru Başlangıç Tarihi
|28 Nisan 2026
|Kura Başvuru Bitiş Tarihi
|13 Mayıs 2026
|Kura İçin Geç Başvuru Günleri
|03 Haziran - 04 Haziran 2026
Bu tarihler, EKPSS'ye girmeyecek ancak kura yöntemiyle kamuya atanma hakkından yararlanmak isteyen adaylar için kritik öneme sahiptir.