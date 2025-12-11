EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 EKPSS sınav ve başvuru tarihi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) takvimine ek olarak, kura ile yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar için de başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlenmiştir. Kura başvuruları, EKPSS sınav başvurularından ayrı bir dönemde gerçekleştirilecektir.

EKPSS Kura Başvuru Tarihleri (2026)

Süreç Tarih Kura Başvuru Başlangıç Tarihi 28 Nisan 2026 Kura Başvuru Bitiş Tarihi 13 Mayıs 2026 Kura İçin Geç Başvuru Günleri 03 Haziran - 04 Haziran 2026

Bu tarihler, EKPSS'ye girmeyecek ancak kura yöntemiyle kamuya atanma hakkından yararlanmak isteyen adaylar için kritik öneme sahiptir.