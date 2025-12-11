ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte, üniversiteye geçişte kritik rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri de netleşti. Peki 2026 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Üniversite sınavı TYT, AYT,YDT tarihleri


ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, üniversiteye giriş kapısı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve oturum tarihleri milyonlarca aday için belli oldu. 

2026 YKS Oturum Tarihleri

ÖSYM takvimine göre YKS'nin oturum tarihleri şöyledir:

OturumSınav AdıTarih
1. OturumTYT (Temel Yeterlilik Testi)20 Haziran 2026 Cumartesi
2. OturumAYT (Alan Yeterlilik Testleri)21 Haziran 2026 Pazar
3. OturumYDT (Yabancı Dil Testi)21 Haziran 2026 Pazar

YKS maratonu, 20 Haziran'da TYT ile başlayacak ve 21 Haziran'da AYT ile YDT oturumlarıyla sona erecektir. YKS'ye 190 gün kaldı. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yılı için merak edilen başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından duyurulmuştur. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını online olarak tamamlayabileceklerdir.

 2026 YKS Başvuru ve Oturum Takvimi

SüreçTarih Aralığı/Tarih
YKS Başlangıç Tarihi6 Şubat 2026
YKS Bitiş Tarihi2 Mart 2026
1. Oturum TYT20 Haziran 2026 Cumartesi
2. Oturum AYT21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum YDT21 Haziran 2026 Pazar

 

 

YKS başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen yöntemlerle elektronik ortamda gerçekleştirilecektir:

Online Başvuru Kanalı: Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.

Bireysel Başvuru: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'na sahip ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeye gerek kalmadan ÖSYM AİS'e kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda tamamlayabilirler.
