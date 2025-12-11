İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları

İBB Meclisi tarafından onaylanan İSPARK zam teklifinde, İstanbul'un daha az merkezi ilçelerini kapsayan 3. Grup bölgelerdeki yeni ücret tarifeleri de belirlenmiştir. Bu grup, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye gibi ilçeleri kapsamaktadır.

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecektir.

3. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi

Aşağıdaki tablolar, 3. Grup ilçelerdeki kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeleri göstermektedir:

1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (3. Grup)

Süre Dilimi Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) 1 Saate Kadar 80 TL 110 TL 1-2 Saat Arası 110 TL 140 TL 2-4 Saat Arası 130 TL 170 TL 4-8 Saat Arası 170 TL 220 TL 8-12 Saat Arası 210 TL 260 TL 12-24 Saat Arası 310 TL 370 TL

2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (3. Grup)

Süre Dilimi Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) 1 Saate Kadar 90 TL 120 TL 1-2 Saat Arası 120 TL 160 TL Günlük Ücret 240 TL 320 TL Sonraki Her Saat 35 TL 50 TL

Böylece, 1. Grup (en pahalı) ve 2. Grup ilçelerin ardından, 3. Grup ilçelerdeki otopark ücretleri de netleşmiş oldu.