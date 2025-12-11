ARA
DOLAR
42,64
0,10%
DOLAR
EURO
50,08
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5867,13
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
11233,66
0,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları

İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması kararı, İBB Meclisi'nde kabul edildi. Yeni tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Peki İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları


İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla, İBB'nin iştirak şirketi olan İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine zam yapılması kesinleşti. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirilen toplantıda, otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylama sonucunda, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna rağmen teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul genelinde yürürlüğe girecek. 

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, İstanbul'un en merkezi ve yoğun bölgeleri olan Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım çevrelerini kapsayan 1. Grup ilçelerde uygulanacak olan zamlı İSPARK otopark tarifesi detayları kesinleşmiştir. Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecektir.

Fatih-Tarihi Yarımada & Kadıköy-Rıhtım Yeni Otopark Ücretleri

Aşağıdaki tabloda, bu merkezi bölgelerde (1. Grup) kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:

1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (1. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)Zam Oranı (Yaklaşık)
1 Saate Kadar150 TL200 TL%33,3
1-2 Saat Arası180 TL240 TL%33,3
2-4 Saat Arası220 TL300 TL%36,4
4-8 Saat Arası275 TL380 TL%38,2
8-12 Saat Arası350 TL450 TL%28,6
12-24 Saat Arası500 TL550 TL%10,0

İSPARK ücretlerine yapılan zam teklifinde, İstanbul'un trafik yoğunluğu yüksek olan merkezi ilçelerini kapsayan 2. Grup bölgelerdeki yeni tarifeler de belirlenmiştir. Bu grup genellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih (belirli bölgeleri), Kadıköy (belirli bölgeleri), Şişli ve Üsküdar ilçelerini kapsamaktadır.

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecektir.

2. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli vb.)

Aşağıdaki tablolarda kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:

1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (2. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar100 TL140 TL
1-2 Saat Arası130 TL180 TL
2-4 Saat Arası160 TL230 TL
4-8 Saat Arası200 TL280 TL
8-12 Saat Arası260 TL370 TL
12-24 Saat Arası400 TL450 TL

2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (2. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar120 TL170 TL
1-2 Saat Arası150 TL220 TL
Günlük Ücret300 TL500 TL
Sonraki Her Saat40 TL50 TL

Bu bölgelerde de yol kenarı günlük ücretine yaklaşık %66,7 oranında bir zam yapıldığı görülmektedir.

İBB Meclisi tarafından onaylanan İSPARK zam teklifinde, İstanbul'un daha az merkezi ilçelerini kapsayan 3. Grup bölgelerdeki yeni ücret tarifeleri de belirlenmiştir. Bu grup, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye gibi ilçeleri kapsamaktadır.

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecektir.

3. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi

Aşağıdaki tablolar, 3. Grup ilçelerdeki kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeleri göstermektedir:

1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (3. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar80 TL110 TL
1-2 Saat Arası110 TL140 TL
2-4 Saat Arası130 TL170 TL
4-8 Saat Arası170 TL220 TL
8-12 Saat Arası210 TL260 TL
12-24 Saat Arası310 TL370 TL

2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (3. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar90 TL120 TL
1-2 Saat Arası120 TL160 TL
Günlük Ücret240 TL320 TL
Sonraki Her Saat35 TL50 TL

Böylece, 1. Grup (en pahalı) ve 2. Grup ilçelerin ardından, 3. Grup ilçelerdeki otopark ücretleri de netleşmiş oldu.

İSPARK ücretlerine yapılan zam teklifinin son bölümünde, İstanbul'un dış ve çevre ilçelerini kapsayan 4. Grup bölgelerdeki yeni tarifeler de kesinleşmiştir. Bu grup, Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile gibi ilçeleri kapsamaktadır.

Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecektir.

4. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi

Aşağıdaki tablolarda, 4. Grup ilçelerdeki kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:

1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (4. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar60 TL80 TL
1-2 Saat Arası70 TL90 TL
2-4 Saat Arası90 TL110 TL
4-8 Saat Arası110 TL140 TL
8-12 Saat Arası160 TL210 TL
12-24 Saat Arası200 TL260 TL

2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (4. Grup)

Süre DilimiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
1 Saate Kadar60 TL90 TL
1-2 Saat Arası80 TL110 TL
Günlük Ücret190 TL240 TL
Sonraki Her Saat30 TL40 TL

 

İBB Meclisi'nde otopark ücretlerinin yanı sıra, İstanbul'daki doğal ve rekreasyon alanlarına giriş ücretlerine de zam yapılması teklifi görüşüldü.  

Orman, Koru ve Mesire Alanları Giriş Ücretleri Zam Talebi

Araç TipiMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
Otomobil170 TL250 TL
Minibüs, Kamyonet, Panelvan420 TL550 TL
Midibüs750 TL1.000 TL
Otobüs ve Kamyon1.500 TL2.000 TL
Motosiklet100 TL140 TL

Taksi Durakları Giriş Ücretleri Zam Teklifi

Taksi duraklarında uygulanan ücretlere ilişkin zam teklifi ise şöyledir:

SüreçMevcut Ücret (TL)Yeni Ücret (TL)
Giriş-Çıkış Ücreti25 TL30 TL
Günlük Ücret100 TL140 TL

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL