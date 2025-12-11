İspark ücretleri ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe otopark fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla, İBB'nin iştirak şirketi olan İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine zam yapılması kesinleşti. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'de gerçekleştirilen toplantıda, otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylama sonucunda, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna rağmen teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul genelinde yürürlüğe girecek.
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, İstanbul'un en merkezi ve yoğun bölgeleri olan Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım çevrelerini kapsayan 1. Grup ilçelerde uygulanacak olan zamlı İSPARK otopark tarifesi detayları kesinleşmiştir. Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecektir.
Fatih-Tarihi Yarımada & Kadıköy-Rıhtım Yeni Otopark Ücretleri
Aşağıdaki tabloda, bu merkezi bölgelerde (1. Grup) kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:
1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (1. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|Zam Oranı (Yaklaşık)
|1 Saate Kadar
|150 TL
|200 TL
|%33,3
|1-2 Saat Arası
|180 TL
|240 TL
|%33,3
|2-4 Saat Arası
|220 TL
|300 TL
|%36,4
|4-8 Saat Arası
|275 TL
|380 TL
|%38,2
|8-12 Saat Arası
|350 TL
|450 TL
|%28,6
|12-24 Saat Arası
|500 TL
|550 TL
|%10,0
İSPARK ücretlerine yapılan zam teklifinde, İstanbul'un trafik yoğunluğu yüksek olan merkezi ilçelerini kapsayan 2. Grup bölgelerdeki yeni tarifeler de belirlenmiştir. Bu grup genellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih (belirli bölgeleri), Kadıköy (belirli bölgeleri), Şişli ve Üsküdar ilçelerini kapsamaktadır.
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecektir.
2. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli vb.)
Aşağıdaki tablolarda kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:
1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (2. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|100 TL
|140 TL
|1-2 Saat Arası
|130 TL
|180 TL
|2-4 Saat Arası
|160 TL
|230 TL
|4-8 Saat Arası
|200 TL
|280 TL
|8-12 Saat Arası
|260 TL
|370 TL
|12-24 Saat Arası
|400 TL
|450 TL
2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (2. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|120 TL
|170 TL
|1-2 Saat Arası
|150 TL
|220 TL
|Günlük Ücret
|300 TL
|500 TL
|Sonraki Her Saat
|40 TL
|50 TL
Bu bölgelerde de yol kenarı günlük ücretine yaklaşık %66,7 oranında bir zam yapıldığı görülmektedir.
İBB Meclisi tarafından onaylanan İSPARK zam teklifinde, İstanbul'un daha az merkezi ilçelerini kapsayan 3. Grup bölgelerdeki yeni ücret tarifeleri de belirlenmiştir. Bu grup, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye gibi ilçeleri kapsamaktadır.
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecektir.
3. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi
Aşağıdaki tablolar, 3. Grup ilçelerdeki kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeleri göstermektedir:
1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (3. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|80 TL
|110 TL
|1-2 Saat Arası
|110 TL
|140 TL
|2-4 Saat Arası
|130 TL
|170 TL
|4-8 Saat Arası
|170 TL
|220 TL
|8-12 Saat Arası
|210 TL
|260 TL
|12-24 Saat Arası
|310 TL
|370 TL
2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (3. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|90 TL
|120 TL
|1-2 Saat Arası
|120 TL
|160 TL
|Günlük Ücret
|240 TL
|320 TL
|Sonraki Her Saat
|35 TL
|50 TL
Böylece, 1. Grup (en pahalı) ve 2. Grup ilçelerin ardından, 3. Grup ilçelerdeki otopark ücretleri de netleşmiş oldu.
İSPARK ücretlerine yapılan zam teklifinin son bölümünde, İstanbul'un dış ve çevre ilçelerini kapsayan 4. Grup bölgelerdeki yeni tarifeler de kesinleşmiştir. Bu grup, Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile gibi ilçeleri kapsamaktadır.
Yeni ücretler, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecektir.
4. Grup Otopark Yeni Ücret Tarifesi
Aşağıdaki tablolarda, 4. Grup ilçelerdeki kapalı, açık ve yol kenarı otoparkları için belirlenen zamlı tarifeler gösterilmektedir:
1. Kapalı ve Açık Otopark Ücretleri (4. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|60 TL
|80 TL
|1-2 Saat Arası
|70 TL
|90 TL
|2-4 Saat Arası
|90 TL
|110 TL
|4-8 Saat Arası
|110 TL
|140 TL
|8-12 Saat Arası
|160 TL
|210 TL
|12-24 Saat Arası
|200 TL
|260 TL
2. Yol Kenarı Otopark Ücretleri (4. Grup)
|Süre Dilimi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|1 Saate Kadar
|60 TL
|90 TL
|1-2 Saat Arası
|80 TL
|110 TL
|Günlük Ücret
|190 TL
|240 TL
|Sonraki Her Saat
|30 TL
|40 TL
İBB Meclisi'nde otopark ücretlerinin yanı sıra, İstanbul'daki doğal ve rekreasyon alanlarına giriş ücretlerine de zam yapılması teklifi görüşüldü.
Orman, Koru ve Mesire Alanları Giriş Ücretleri Zam Talebi
|Araç Tipi
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|Otomobil
|170 TL
|250 TL
|Minibüs, Kamyonet, Panelvan
|420 TL
|550 TL
|Midibüs
|750 TL
|1.000 TL
|Otobüs ve Kamyon
|1.500 TL
|2.000 TL
|Motosiklet
|100 TL
|140 TL
Taksi Durakları Giriş Ücretleri Zam Teklifi
Taksi duraklarında uygulanan ücretlere ilişkin zam teklifi ise şöyledir:
|Süreç
|Mevcut Ücret (TL)
|Yeni Ücret (TL)
|Giriş-Çıkış Ücreti
|25 TL
|30 TL
|Günlük Ücret
|100 TL
|140 TL