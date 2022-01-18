Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,47, hizmetler endeksi yüzde 4,46, teknoloji endeksi yüzde 4,95 ve sanayi endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti.

BIST 100’DE 3 HİSSE PRİM YAPTI, 97’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,86 puan ve yüzde 5,27 düşüşle 2.189,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3’ü prim yaptı, 97’si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu

Bu arada, bugün Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girdiği bildirildi.

Borsa Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, “Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri’ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir. “ ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7’lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son 2 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, faizlerdeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında da İngiltere ve Almanya’da enflasyonun öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, tahvil piyasasının seyrinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 1.950 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.