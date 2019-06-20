Döviz fazlası ve açığı olan 20 şirket

Haziran 20, 2019 0 Yorum 62 Okunma
Döviz fazlası ve açığı olan 20 şirket

Kurlardaki dalgalanmalar, döviz fazlası ve açığı olan şirketlerin bilançolarını ciddi bir şekilde etkiliyor.

Biz de döviz fazlası ve açığı olan 20 şirketi sıraladık.

‘Korunma’ önlemi alan şirketlere dikkat edilmesi önerilirken, döviz bazlı geliri ve nakdi olan şirketler bir adım önde görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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