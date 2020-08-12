Geçen hafta piyasalarda yeni rekorlar yaşandı. Altının ons fiyatı 2.000 doları geçerek 2.060’a gelirken, dolar/TL 7,30’u gördü. Şimdi döviz ve altında neler olacağı merak ediliyor. Uzmanlar, portföylerde altın önerirken dövizde temkinli olunmasını söylüyor.

Türkiye varlıkları, swap savaşının açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Geçen hafta Londra swap piyasasında yüzde 1.000’i aşan faiz oranları bir parça normalleşirken Borsa İstanbul’da sınırlı tepki alışları oldu ama sonrasında yine satış geldi. TL’nin zayıflamaya devam etmesi nedeniyle MSCI Türkiye, dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor.

Özellikle 6 Ağustos perşembe günü altın ve döviz piyasalarında sert hareketler gördük. Dolar/TL 7,30 seviyelerinde yeni zirve yaparken, ons altın

2.000 dolar psikolojik direncini de kırdı ve 2.060 dolar ile yeni zirvelere yöneldi. Kurda yaşanan artışa ons fiyatında yaşanan yükseliş de eklenince gram altın da tarihi zirve seviyelerinde 480 TL’nin üzerini gördü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.