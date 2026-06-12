ABD'de tüketici güveni haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Michigan Üniversitesi verilerine göre endeks 48,9 seviyesine yükselirken, tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri gerilese de yüksek seviyelerini korudu.

ABD'de tüketici güveni beklentileri aştı

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan haziran ayı öncü verilerine göre, ABD'de tüketici güven endeksi mayıs ayındaki tarihi düşük seviyenin ardından yükselişe geçti. Endeks piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişelerinin ise tamamen ortadan kalkmadığı görüldü.

Tüketici güven endeksi 48,9'a yükseldi

Haziran ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 48,9 seviyesine çıktı. Piyasalarda endeksin 46,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken açıklanan veri beklentilerin üzerinde geldi.

Mayıs ayında endeks 44,8 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Mevcut ekonomik koşullara bakışta iyileşme

Amerikalıların mevcut finansal durumlarını değerlendiren mevcut ekonomik koşullar endeksi de yükseliş gösterdi. Endeks, haziran ayında aylık bazda 2,6 puan artışla 48,4 seviyesine ulaştı.

Öte yandan tüketicilerin geleceğe ilişkin beklentilerini ölçen tüketici beklentileri endeksi ise 5,2 puan artarak 49,3 oldu.

Enflasyon beklentileri geriledi ancak yüksek kaldı

Kısa vadeli enflasyon beklentisi haziran ayında yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya geriledi. Buna rağmen bu oran, İran savaşının başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e inse de, 2024 yılında görülen yüzde 2,8-3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdü.

Benzin fiyatlarındaki düşüş güveni destekledi

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güvenindeki artışta ayın başında benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.

Hsu, buna rağmen tüketicilerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin halen temkinli olduğunu vurgulayarak, yüksek enflasyonun özellikle kısa vadede kalıcı olabileceğine yönelik endişelerin sürdüğünü ifade etti.